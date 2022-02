Por intermedio de una tutela, los ganaderos de La Mojana (entre Bolívar y Sucre) esperan que el Ministerio de Agricultura abra la plataforma para la inscripción de 1.800 agremiados y les puedan cancelar los subsidios prometidos, a raíz de las afectaciones sufridas por las inundaciones.



De acuerdo con Enrique Martínez, presidente de la Asociación de Ganaderos de La Mojana, la gran mayoría de los miembros de la agremiación quedaron en la quiebra y no pudieron registrar su nombre para recibir las ayudas del Gobierno Nacional.

Plataforma para el reconocimiento

de todos los ganaderos damnificados

Dijo que la plataforma de inscripción estuvo abierta durante 8 días y 1.800 de los ganaderos afectados no pudieron acceder al registro.



“Ariel Zambrano, subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos dijo que no podía hacer nada y que solamente por intermedio de una orden judicial podría nuevamente ponerse al servicio del gremio la plataforma”, explicó Enrique Martínez.



Señaló que fue así como se pusieron de acuerdo para hacer uso de esa herramienta que busca la apertura de la plataforma para el reconocimiento de todos los ganaderos damnificados.



“Son más de 20.000 cabezas de ganado que se perdieron durante las inundaciones. Todos los ganaderos sufrieron con la emergencia que ocasionó el río Cauca y ahora se espera que podamos acceder a esos recursos”, precisaron.

Polémica por la situación

La situación que padecen los ganaderos y la no inscripción de la gran mayoría de los pequeños y medianos propietarios en el registro único del Ministerio de Agricultura para recibir las ayudas ha suscitado mucha polémica en la región.



Dijo Enrique Martínez, presidente del gremio, que cuando se abrió la plataforma de inscripción, los ganaderos estaban sacando a los animales hacia lugares secos para evitar mayores afectaciones y no pudieron inscribirse.



“80 mil reses no se trasladan de un lugar a otro en dos, o tres días. Eso lleva tiempo y no se pudo inscribir la totalidad de los pequeños ganaderos que lo perdieron todo”, explicó.



Así mismo dijo que el subdirector de la Unidad de Riesgos fue intransigente con el gremio, al no querer abrir nuevamente la plataforma de inscripción y decirles, que "de malas si no se pudieron registrar".



Afirmó que la tutela fue interpuesta por ganaderos de Majagual, Guaranda y Sucre, todos de la subregión de La Mojana, que fue admitida y en la misma se involucra al Ministerio de interior, a la Consejería Presidencial para las Regiones, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y a las tres alcaldías.



Esperan que la tutela en su totalidad sea fallada a favor de los ganaderos y puedan recibir las ayudas prometidas.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

