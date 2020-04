Con tutela intentan frenar incremento en cobro de energía de Quindío

Luego de las voces de rechazo que se han elevado contra la Empresa de Energía del Quindío (Edeq) por el incremento del 9 por ciento en el servicio de energía en el departamento, el concejal de Armenia por el partido Liberal, Cristian Fernández Morales, interpuso una acción de tutela que busca frenar este aumento.

La tutela no solo fue interpuesta contra la Edeq, sino también contra la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Presidencia por la presunta vulneración de los derechos al mínimo vital, el debido proceso y la dignidad humana, como lo explicó el concejal.



“Rechazamos enérgicamente ese aumento, no puede ser posible que en medio de esta emergencia social que atravesamos, esta empresa, que se ha lucrado por años y que tiene enormes utilidades, le pague así a la ciudad y al departamento”, expresó Fernández. Agregó que, aunque la admisión de la tutela por parte del Tribunal del Quindío es un logro, no significa que haya un fallo a favor o en contra, pero “es bueno que se revise”.



Pese a las críticas de los gremios y las autoridades en el departamento, la Edeq no se ha pronunciado al respecto y los incrementos se han mantenido.



El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, y el gobernador, Roberto Jairo Jaramillo, elevaron una solicitud para que no se dé el incrementó. Al igual que los presidentes del Concejo de Armenia, Brian Naranjo y de la Asamblea del Quindío, Jorge Hernán Gutiérrez.



El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada, le envió una carta al gerente de la Edeq, Jorge Iván Grisales, donde expresa su inconformidad por el incremento, mientras que el presidente del Comité de Cafeteros del Quindío, Fabián Torres Valencia, señaló, a través de un comunicado, la preocupación del gremio cafetero por este aumento en la tarifa, lo que genera afectación a la población rural que también enfrenta un problema económico derivado de la pandemia.



El Comité Intergremial del Quindío también elevó una solicitud al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presidente de la junta directiva del Grupo EPM, para que considere el congelamiento de las tarifas del servicio de energía en el Quindío.



La Edeq ya había dado a conocer hace unos días que el incremento se debió a la ola de calor durante el primer trimestre de este año, lo que redujo el nivel de los embalses y obligó a las centrales térmicas a generar más energía y también al mayor consumo de los usuarios del departamento, que generó que se comprara más energía en la bolsa.

ARMENIA