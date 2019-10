Turistas quedaron atrapados en teleférico del Cañón del Chicamocha

Las vacaciones de la bogotana Sandra Sierra, su hija de seis años y sus padres, quienes son adultos mayores, se vieron opacadas por un incidente ocurrido el pasado martes 8 de octubre, en el emblemático Parque Nacional del Chicamocha (Panachi), ubicado en Santander.



Allí, los turistas se quedaron atrapados en una de las canastas del teleférico en horas de la tarde, y anocheció hasta que funcionarios reactivaron el sistema, el cual había sido apagado por equivocación.

“Nosotros nos fuimos por la semana de receso de vacaciones. El paseo principal era el Parque Nacional de Chicamocha porque habíamos ido hace un par de años y queríamos repetir la experiencia, a mi hija le había gustado”, relató Sierra.



Tras disfrutar un durante el día en el parque y haber usado el teleférico para cruzar al otro lado, a las 5:17 p. m. ingresaron al sistema nuevamente para regresar y poder partir de vuelta a San Gil, municipio donde se estaban hospedando. A las 5:34 p. m. fue la primera vez que se detuvo la canasta, sin embargo, unos minutos después volvió a moverse.

Sandra supo luego que hay ciertas zonas en el Cañón del Chicamocha en las cuales no hay señal de celular, por lo que fueron afortunados. Foto: Suministrada con permiso de Sandra

“Ahí hay unos teléfonos de emergencia dentro de la cabina y marqué, pero cuando estaba marcando, se movió, entonces colgué. Me devolvieron la llamada, entonces me dicen que fue un bajonazo eléctrico pero que ya está todo en orden”, comentó.



10 minutos después la canasta vuelve a detenerse, esta vez, sin obtener respuesta en los teléfonos de emergencia. El sol se ocultó y, tras 30 minutos de angustiosa espera, dieron las 6:15 p. m., cuando funcionarios de Panachi atendieron el llamado, reactivaron el sistema y los sacaron de allí.

“Nos dicen: qué pena con ustedes, les tengo que sacar una foto para que haya la prueba de que ya ustedes subieron’”, contó. Sandra agregó: “Mi hija saliendo del teleférico se atacó a llorar. Ella no soportó la tensión y le dice al señor, ¿por qué nos hicieron esto? El señor le dice: 'tranquila, niña, que ya pasó, no llore, que ya está bien'. Si no hubiera sido porque mi hija está presente yo me descompongo y quién sabe qué hago. Le dije al señor: 'A mi hija no le diga nada'", confesó Sierra, quien manifestó está con su hija en proceso de terapia psicológica tras el incidente.

Sandra Sierra indicó que uno de los encargados del teleférico la llamó esa misma noche para ofrecerle disculpas, tomar sus datos y le dijo que la volvería a llamar para abrir un proceso disciplinario; no obstante, a la fecha esa llamada no ha sido recibida por la turista.

“Me dijo: 'yo la llamo mañana para pedirle sus datos e información, porque vamos a empezar un proceso disciplinario'. Y hasta el sol de hoy no ha pasado nada con el parque, eso fue lo único que yo escuché del parque”, señaló.



La oficina de comunicaciones de Panachi refirió que en las próximas horas emitirá un comunicado oficial pronunciándose respecto a lo que sucedió.



De otro lado, Sandra manifestó que los operarios le respondieron que se trató de un error humano, pues le indicaron que el encargado había dicho que la última canasta en operación era la número 1, pero ella estaba volando en la 2 cuando se apagó el sistema.



El teleférico de Panachi fue abierto al público en el 2009 y recorre 6,3 kilómetros, el trayecto dura cerca de 20 minutos.



La velocidad máxima de desplazamiento del Teleférico es de 6 metros por segundo y cuenta con 39 cabinas cada una con capacidad para 8 personas.



BUCARAMANGA