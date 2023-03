El viaje de 21 personas se convirtió en una tragedia cuando la lancha ‘La Tartamuda’ presentó fallas en sus motores y terminó volcándose a la altura de la playa ‘El Chengue’ en el Parque Nacional Tayrona.



El suceso se reportó el pasado domingo, 5 de marzo, cuando turistas abordaron una lancha en el muelle norte del Rodadero, en Santa Marta. La embarcación partió con destino a Playa Cristal, pero debido a un fuerte oleaje en el trayecto terminó volcándose y dejando 19 heridos y dos mujeres fallecidas.

Las víctimas fueron identificadas como María Camila Navales Duque, de 29 años y su suegra, Gloria Amparo Ortiz Montoya de 58 años. Ambas mujeres eran provenientes del eje cafetero y según sus familiares, habían llegado a la costa el sábado y tenían planeado regresarse el martes a sus ciudades de origen.



Así mismo, allegados a las víctimas dicen que aún no han podido reclamar el cuerpo de Gloria Ortiz en medicina legal, ya que sus documentos de identificación se perdieron en una maleta al momento del naufragio.



El reporte entregado por el personal de rescate indica que las otras 19 personas permanecen en la Marina de Santa Marta, en donde reciben atención médica. Se reporta que dos chilenos y tres peruanos iban en la embarcación.



Las autoridades también adelantan una exhaustiva investigación para determinar la responsabilidad del capital de la lancha y sus dos tripulantes que zarparon con destino a Playa Cristal, aun sabiendo que esa embarcación no tenía permiso para navegar en esas zonas de alta marea.

⚠️📽️ Video: el impactante momento de naufragio que dejó dos muertos en Parque Tayrona. ► https://t.co/0PGUm6CkWO



Dos mujeres que quedaron atrapadas debajo de la lancha perdieron la vida. pic.twitter.com/6JnaO4wVLo — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 6, 2023

El rescate se produjo por pescadores de la zona que fueron alarmados por los gritos de los turistas y que acudieron de inmediato al lugar para auxiliarlos con sogas y cuerdas. Sin embargo, los cuerpos de las dos mujeres fallecidas quedaron atrapados debajo de la lancha y no fue posible su atención oportuna.



Por ahora, la embarcación reposa en la Estación Guardacostas de la Armada y expertos adelantan una investigación para determinar qué causó el fallo en los motores de la embarcación.



De igual forma, el capitán y el tripulante de la lancha no podrán ejercer sus labores hasta que las autoridades no esclarezcan la situación y determinen su posible responsabilidad en el suceso.



Agentes turísticos de Santa Marta recomiendan a los viajeros que solo tomen lanchas que presenten la autorización emitida por la Dirección Marítima General y en establecimientos que tengan vigente el Registro Nacional de Turismo.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

​REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

