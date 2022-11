El viaje de paseo realizado por dos bogotanos en Santa Marta se convirtió en una amarga experiencia, luego de ser engañados, drogados y robados por mujeres que se ganaron su confianza.



Los protagonistas de esta historia fueron Oscar Javier Clavijo Cupa y Miguel Ángel Ladino Gutiérrez, dos amigos que decidieron gastar parte de sus ahorros en un fin de semana en la capital del Magdalena, donde tenían previsto disfrutar de las playas, paisaje, gastronomía y su gente.

Todo iba bien hasta que durante una caminata por el camellón de El Rodadero conocieron a tres mujeres, con quienes iniciaron una aparente relación de amistad.



“Estuvimos compartiendo un rato; intercambiamos números y quedamos en realizar un plan más largo la noche siguiente que era sábado”, manifestó Miguel Ladino.



Tal como acordaron, se encontraron nuevamente en el Centro de Santa Marta y estuvieron recorriendo el camellón de la bahía.



Ladino asegura que eso es lo último que recuerda, pues despertó posteriormente en una clínica de la ciudad a donde no supo cómo llegó.



“Estaba desorientado, con mucho dolor de cabeza y malestar. No sabía lo que había sucedido ni dónde estaba Oscar”, sostiene el bogotano.



Su amigo entre tanto estaba en el hotel también en las mismas condiciones.

Los dos turistas que apenas lograron recuperarse se dieron cuenta que les habían robado sus pertenencias y dinero, fueron entrevistados por la Policía que le ayudaron a contactar a su familia y organizar su traslado de regreso a Bogotá.



En un video de la cámara de seguridad del sitio donde estaban hospedado, se alcanza a ver a dos mujeres a las 4:00 de la madrugada dejando tirado en el andén a Óscar Clavijo, quien estaba en un estado de inconsciencia.



Las autoridades con las descripciones entregadas por los afectados buscan en Santa Marta a las tres mujeres que cometieron este hurto.

Roban en colegio privado de Santa Marta



Los robos están desbordados en Santa Marta. El colegio privado Divina Esperanza, fue blanco de la delincuencia en esta ciudad.



Dos sujetos que llegaron preguntando por el proceso de matrículas, una vez lograron ingresar a las instalaciones sacaron pistolas y se llevaron las pertenencias y dinero en efectivo de todas las personas que estaban en el lugar.



La acción delictiva quedó grabada en un video de seguridad, donde se ve a los dos atracadores con el arma empuñada obligando a todos a entregarle los elementos de valor.



En total se llevaron cinco celulares, documentos, joyas y dinero en efectivo con el que le iban a pagar los sueldos a profesores.



Los asaltantes se marcharon del lugar sin inconvenientes y huyeron con rumbo desconocido abordo de dos motocicletas

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv