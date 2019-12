Casa rodante explotó y quemó a pareja argentina que viaja por Colombia

A través de una rifa, una pareja de turistas argentinos que sufrió un accidente con una explosión en su vehículo tipo casa rodante, en Barichara (Santander), busca recaudar fondos para financiar los gastos hospitalarios de uno de ellos que resultó afectado con graves quemaduras.

El 27 de noviembre pasado los extranjeros Guillermo Martín Barreta y Florencia Iara Salvati fueron afectados cuando explotó la cocina de gasolina en la que preparaban alimentos en su carro. Mientras el hombre no sufrió heridas de consideración, la mujer registró quemaduras de segundo y tercer grado en un 20 por ciento de su cuerpo.



Tras ser auxiliados por bomberos y otros viajeros que paseaban por el turístico municipio, Iara fue trasladada al hospital de Barichara y de allí fue remitida para el Pabellón de Quemados del Hospital Universitario de Bucaramanga, donde se encuentra actualmente.

El jueves pasado le fue realizada una escarectomía, un procedimiento que tiene como fin retirar las costras ocasionadas por la quemadura, de modo que la piel se vaya regenerando y cicatrizando.La pareja ha recurrido a la embajada argentina, familiares y amigos en búsqueda de ayuda que aún no reciben, pues la deuda se acerca a los 30 millones de pesos.

En sus cuenta de Instagram (@_rodandoporahi) la pareja promueve una rifa de 30 premios (juguetes, productos de belleza, herramientas) con un único ganador, que es aplicada en su país natal, para intentar recoger dinero.



“Al principio estaba un poco perdido porque el hospital es súper burocrático. Cuando me dirigí a la oficina de facturación fueron muy rígidos en el sentido de cobro, no hay ninguna posibilidad de descuento por el momento e incluso me dijeron que debía conseguir una persona colombiana de confianza para que se le genere la deuda a ella, algo totalmente ilógico porque quién se va a exponer a endeudarse por nosotros” comentó Guillermo.

Aunque la pareja afirma estar satisfecha con la atención médica y el servicio de cada uno de los empleados del hospital, porque no les han dejado desamparados y le han prestado a Iara la atención que requiere, tienen incertidumbre respecto al cobro total de los gastos hospitalarios, pues no se ha definido por cuánto tiempo permanecerá en el centro asistencial y si requiere de otras intervenciones.



Karol González

Para EL TIEMPO

BUCARAMANGA