'El mar la atrapó': Turista quindiana murió ahogada en playa de San Bernardo del Viento

Luz Adriana Ruiz Vega, de 59 años, viajó en compañía de su pareja sentimental, un ciudadano mexicano, a las playas de San Bernardo del Viento (Córdoba), con el objetivo de disfrutar de unas vacaciones. Sin embargo, la turista murió ahogada tras ser arrastrada por las fuertes corrientes marinas.



El pasado martes, 23 de enero, la mujer, que era oriunda del departamento del Quindio, estaba disfrutando del mar con su compañero cuando quedaron atrapados por el fuerte oleaje y no pudieron salir del agua.



Según medios locales, a los dos turistas los rescataron y los trasladaron al Hospital San José, pero la mujer llegó sin signos vitales y en el centro médico solo pudieron certificar su deceso. Mientras tanto, el ciudadano mexicano, cuya identidad no fue suministrada, respondió positivamente a las maniobras de reanimación del personal médico.



La zona costera de San Bernardo del Viento es muy visitada por sus paradisíacas playas, pero estas carecen de una buena señalización, además de que no cuentan con salvavidas.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

