Durante la celebración de Halloween se registraron masivas caravanas de motociclistas disfrazados que generaron caos y desórdenes en las principales calles de Santa Marta.



Este lunes un turista que se encontraba de visita en la ciudad por poco es víctima de un hurto por parte de individuos que participaban en dicha actividad. El hombre, oriundo de Pereira, manifestó que iba con su familia en una chiva que hace recorridos por los sitios turísticos, cuando fue abordado por los delincuentes camuflados en la caravana de motos.

Delincuente infiltrado en caravana de Halloween intentó robar a turista de Pereira que viajaba con su familia en chiva rumbera. Los motociclistas durante este lunes generaron caos, desórdenes y temor en la ciudad. pic.twitter.com/fIqI9xvIpm — Roger Urieles (@Rogeruv) November 1, 2022

“Estaba grabando con mi celular la cantidad de motocicletas en fila y, de un momento a otro, un sujeto que iba como parrillero se bajó del vehículo y se me fue encima para quitarme el teléfono”, narró el foráneo.



Uno de sus parientes, que se dio cuenta de las intenciones del delincuente, le avisó de inmediato y pudo reaccionar antes de que lo despojaran del aparato electrónico.



En el video se alcanza a ver cómo un individuo vestido de suéter blanco, gorra, bermuda de jean y chanclas, se le abalanzó para arrebatarle el celular.



Tras no lograr su cometido, el sujeto golpea la chiva y vuelve a subirse en la motocicleta para continuar con su trayecto.



Por estas caravanas de motociclistas, el tránsito en varias carreteras de la ciudad se vio interrumpido durante algunos minutos.



También se reportaron dos personas heridas que perdieron el control de su vehículo y al caer al piso fueron arrollados en medio de la carrera de la gran cantidad de motos.

Por estos hechos no se reportaron capturas ni inmovilización de motocicletas.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv