Un turista murió arrollado por una embarcación utilizada para la práctica de deportes náuticos, en el sector de Playa Blanca, en el balneario de San Antero (Córdoba).



De acuerdo con las informaciones entregadas por la Capitanía de Puerto de Coveñas, la nave había salido desde el muelle de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge -CVS-, hacia el sector conocido como 'La Viuda'.



La persona fallecida



El golpe fue contundente y las hélices del motor le ocasionaron heridas que prácticamente le ocasionó la muerte en el sitio

Se informó que al pasar frente a las cabañas, 'María Mulata' sintieron un golpe en el motor, apagaron la máquina y al mirar observaron que salía sangre. "Se dieron cuenta entonces que había una persona herida; lo ayudaron y lo trasladaron a la CVS, pero la persona se encontraba sin signos vitales", indicó la Capitanía de Puerto en un comunicado.



El turista que murió con el golpe que le ocasionó la embarcación responde al nombre de Miguel Ángel Velásquez Castrillón, quien, en ese momento, al parecer practicaba buceo en el sector.



Lo que se ha podido establecer con las autoridades marítimas de la zona, es que el conductor y la tripulación de la nave no se percató que había una persona dentro del agua y al pasar terminaron golpeándolo fuertemente.



"El golpe fue contundente y las hélices del motor le ocasionaron heridas que prácticamente le ocasionó la muerte en el sitio", precisaron.



Desde la Capitanía de Puerto de Coveñas no se entregaron más detalles sobre lo sucedido.



No sé indicó el lugar de procedencia del turista y solamente indicaron que se hizo un llamado a todos los organismos de emergencia y control, además de la Policía Nacional para el levantamiento del cuerpo.

A órdenes de las autoridades

Dijeron que la embarcación fue inmovilizada y que la tripulación quedó a órdenes de las autoridades competentes.



"La Capitanía de Puerto de Coveñas inició las investigaciones por siniestro marítimo, con el objetivo de esclarecer la verdad sobre los hechos", expresaron.



Anotaron habitantes de la región que el objetivo de ellos es el de generar un turismo responsable en los balnearios de Coveñas, Tolú, Rincón del Mar y Berrugas en Sucre y de San Antero, Punta Bolívar, San Bernardo del Viento, Moñitos y Puerto Escondido, en Córdoba.



Las autoridades de Policía en Córdoba no entregaron ninguna información al respecto.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo