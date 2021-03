Tragedia de turista bogotano: se ahogó en paseo familiar en el Tayrona

La muerte de un turista por inmersión el pasado fin de semana en las playas del parque Tayrona, desató una ola de críticas y reclamos por parte de familiares y visitantes que creen que la tragedia pudo evitarse.



César Augusto Bolaño García de 33 años, oriundo de Bogotá, disfrutaba de un baño en el mar en Cabo San Juan, cuando sufrió un calambre en la pierna y no hubo personal de rescate y primeros auxilios que pudieran salvarlo.

En videos de celulares de varios testigos, se ven los dramáticos momentos en los que sus acompañantes y otros bañistas lucharon por sacarlo del agua y asistirlo, pero por la falta de elementos y conocimientos fue inevitable el fatal desenlace de César Bolaño.



Lo ocurrido causó tristeza e indignación en la familia del bogotano, que denunció la falta de una logística de emergencia por parte de la administración del parque Tayrona para atender este tipo de sucesos.



Yulibeth Cruz, allegada del turista fallecido, criticó que en las zonas de playas habilitadas no haya presencia de personal de rescate, primeros auxilios, médicos y mucho menos de equipos de salvamento.

“No se justifica que en este lugar donde uno paga por ingresar y por un seguro de riesgo, no se le brinden garantías, acompañamiento y seguridad a los visitantes”, expresó.



Sobre los instantes de angustia que vivieron, contó que al bogotano lo sacaron del mar fueron otras personas que estaban en la playa, porque el salvavidas nunca apareció.

Después de 20 minutos llegó una enfermera que no contaba con los implementos necesarios para salvarlo FACEBOOK

TWITTER

"La tragedia pudo ser peor porque otro turista que intentaba ayudar también se estaba ahogando; afortunadamente a esa persona la sacaron a tiempo, pero para César fue muy tarde porque estando en la arena no llegó un profesional idóneo del Parque a asistirlo", relató.



Otro bañista publicó un video en redes sociales donde ratificó esta versión al informar que fueron los mismos turistas presentes en el lugar, quienes ataron sus objetos personales para socorrer al hombre.



“Puedo testificar que no había nadie. Las personas tuvieron que unir toallas y camisas para hacer una cuerda de rescate hacia él. Después de 20 minutos llegó una enfermera que no contaba con los implementos necesarios para salvarlo”, denunció en el video.



En las grabaciones que se hicieron vírales, se ve al bogotano en la arena rodeado de decenas de turistas que esperaban la llegada de algún socorrista. Los minutos pasaron y finalmente el hombre falleció en la orilla del mar.



Los turistas exigieron a la administración del Tayrona que mejore los protocolos de asistencia en caso de emergencias, para que no se presenten más muertes por ahogamiento.



EL TIEMPO intentó comunicarse con Parques Nacionales pero hasta la publicación de esta noticia no había existido pronunciamiento.



Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv