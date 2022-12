Un ciudadano mexicano fue robado en Santa Marta por una mujer que conoció en redes sociales y con la que pretendía formalizar una relación afectiva.



El extranjero se identificó como Eduardo Villarreal, quien es natural de México pero vive desde hace varios años en Estados Unidos.

En su relato a los medios de comunicación locales contó que desde hace tres meses venía en conversaciones con una persona que ubicó a través de las redes sociales.



Detalla que inicialmente sostuvieron una amistad y de ahí nació un aparente gusto entre ambos que lo motivó a planear un viaje este fin de año a Colombia para conocerse personalmente y dar un nuevo paso en su noviazgo.



Tal como lo acordaron, en Santa Marta se encontraron y alcanzaron a salir. Una vez la mujer se ganó su confianza, con la ayuda de una amiga que le sirvió de cómplice le robó $30 millones y un celular de alta gama, y desapareció.



“Ha sido una experiencia muy amarga. Estaba muy ilusionado con este viaje, pero me llevé una decepción grande al darme cuenta que esta mujer era una estafadora”, manifestó Eduardo Villareal.



El extranjero al intentar buscarla por todos lados sin ningún resultado, decidió acudir ante las autoridades e instaurar la respectiva denuncia.



Asegura que la mujer ya cerró sus redes sociales y cree que incluso se fue de la ciudad.



“Estoy decepcionado. Ni siquiera he podido disfrutar de Santa Marta, que hace rato quería visitar. De todas maneras queda una lección que se debe aprender”, sostuvo Eduardo, quien ya viene preparando todos los trámites para su viaje de regreso a Los Ángeles, California, en Estados Unidos.



Eduardo Villareal hizo un llamado a las personas a no confiarse con lo que encuentran en las redes sociales, pues “en ocasiones nos refugiamos en ese espacio y encontramos a individuos que pueden robarnos o hacernos daño”.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv