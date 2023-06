El generador de contenido mexicano, Daniel Fraga, viajó a diferentes municipios de Colombia y en un video que publicó en redes sociales plasmó los encantos de este país, entre ellos, las cosas que más le llamaron la atención fue el servicio de taxis.



Explicó en la pieza audiovisual que las tarifas fueron muy económicas y se sintió muy seguro al usar el servicio de la mancha amarilla. Incluso, comparó la seguridad de usar transporte público en su país y dijo que allá es muy peligroso.

"Acá los taxis son super justos con lo que te cobran, no te cobran de más, no te cobran de menos, lo justo, son accesibles, a diferencia de México, yo te recomiendo de vienes e otro país, no uses taxis aquí", relató.



Otra de las cosas que destacó fue que en Colombia no piden propina y la belleza de las mujeres.



"En México tu vas a un antro, te quieren meter hasta el 50 por ciento de propina, acá no lo hacen, no piden propina. No dicen 'de nada', dicen, 'un gusto'", relató el 'incluencier'.