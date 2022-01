En alerta se declararon los organismos de socorro que desde el sábado anterior iniciaron la búsqueda de un turista de nacionalidad italiana extraviado en la parte media del Nevado del Tolima.



"Se trata de un turista nacido en Italia, de 31 años", afirmó César Gutiérrez, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo en Ibagué.



Agregó que "se encuentra desorientado y extraviado en la cara sur del Nevado".



La historia de este turista, cuyo nombre no fue precisado, comenzó la semana pasada cuando se internó en el nevado, pero el sábado él se comunicó con la Policía para pedir ayuda pues "dijo que estaba desorientado y no sabía dónde se encontraba".



Al instante, la secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué envió a la zona experimentados rescatistas que lo buscan en las estribaciones de esa montaña.



La instrucción que se le dio al montañista es que no se mueva del lugar donde estaba para de esa manera tratar de rescatarlo y bajarlo sano y salvo a Ibagué.



"La misión de los rescatistas es encontrarlo en buenas condiciones", dijeron las autoridades.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

TOLIMA