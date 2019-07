Turista argentina resultó herida durante protestas  en Cartagena

Una turista argentina resultó herida este lunes en Cartagena, en medio de las protestas de la comunidad de la Boquilla, un pueblo pesquero y turístico ubicado en el norte de la ciudad.



La comunidad boquillera, que marcho desde la madrugada de este lunes para exigir un acceso digno a su población, se enfrentó a hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.



Los enfrentamientos se presentaron en la vía al mar, frente a al punto conocido como la playa azul de la Boquilla.

A la comunidad la acompañaban varios turistas extranjeros y en medio de los enfrentamientos una joven argentina resultó herida en la cabeza.



Las protestas de la comunidad son por la falta de acceso al pueblo.Según ellos, hubo una mala planificación para la movilidad por parte del consorcio constructor y el viaducto sobre la Ciénaga de la Virgen, denominada por el Gobierno anterior como obra más grande en el país, que acorta el trayecto entre Cartagena y Barranquilla gracias a una súper autopista elevada sobre el cuerpo de agua, hoy tiene encerrado al pueblo turístico de la Boquilla, en el norte de la Ciudad Heroica.



Desde principios del mes de julio, los dos carriles de la calzada existente entre Tierra Baja y Cielo Mar pasaron a operar en un solo sentido: Barranquilla – Cartagena, lo que tiene a los boquilleros y turistas con problemas para entrar al pueblo, que cuenta con las mejores playas de la ciudad.



De otro lado, los dos carriles del Viaducto están operando en sentido: Cartagena – Barranquilla, por lo tanto, el transporte público que usa comunidad debe ir hasta el retorno en Tierrabaja, y regresar para entrar al pueblo, lo que según la gente pone eleva los costos del transporte público.

Turista resultó herida en Cartagena en medio de enfriamientos del Esmad de la Policía y la comunidad de la Boquilla que protesta ante la falta de accesos viales a su pueblo. https://t.co/B04mvvTaec @ELTIEMPO @ColombiaET @ANI @AlcaldiaCTG pic.twitter.com/zoyjLnuzS3 — John (@PilotodeCometas) July 29, 2019

Pese a que el consorcio vial constructor habilitó la calle 35 y el retorno del Viaducto, frente a Tierrabaja, la comunidad protesta porque el callejón está destapado, es angosto, oscuro, y cuando llueve se convierte en un lodazal.



Ahora por este callejón debe entrar todo tipo de vehículos y por ello la comunidad, muy temprano, salió a marchar sobre el anillo vial, pero lo que inició como una marcha pacífica terminó en enfrentamientos con la Policía.



Según los habitantes de la Boquilla, el turismo bajó en un 50 por ciento porque a operadores y turistas ya no les queda fácil acceder a las playas del pueblo.





El consorcio constructor del viaducto respondió que los usuarios que se desplacen en sentido Cartagena-Barranquilla "deberán tomar el carril de desaceleración por la conectante derecha a la altura del Hotel Las Américas, pasar por debajo del Viaducto, para así ingresar a la nueva calzada de servicio; y que los usuarios que se desplaza en sentido Barranquilla - Cartagena deberán tomarán el carril derecho para ingresar a la altura del Hotel Sonesta". Pero para la gente, simplemente, la obra no los tuvo en cuenta y hoy están improvisando con la movilidad de los habitantes.



"Se trata de una improvisación que afecta la movilidad y el bolsillo de la gente porque así los pasajes en los taxis colectivos serán más costosos, y ese callejón improvisado es angosto, destapado y se inunda... eso no es justo con la gente digna y trabajadora de La Boquilla", señala Rodolfo Gómez, uno de los acalorados manifestantes.



A esta hora la comunidad permanece sobre la vía y la movilidad entre Cartagena y el norte de la ciudad está afectada.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas