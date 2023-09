La que empezó como una noche de diversión para un grupo de amigos que departían en Melgar este fin de semana, terminó en tragedia cuando uno de los jóvenes tuvo un ataque repentino.



Se cree que la trágica muerte del hombre, de 19 años, ocurrió debido a una sobredosis, según informaron en un principio medios locales.



Al parecer, el fallecido y sus amigos, provenientes de Ibagué, estaban pasando el fin de semana en Melgar para disfrutar de sus piscinas y sus establecimientos de rumba.



Se cree que tras salir de una discoteca el sujeto y un acompañante habrían comprado una supuesta sustancia en polvo que consumieron una vez regresaron al hotel.



Allí el joven ibaguereño presentó un ataque convulsivo producto de la inhalación de la presunta droga, por lo que fue trasladado de urgencia al centro asistencial más cercano.



“Lo que nos indicó la pareja de este hombre es que pasaron la noche rumbeando en una discoteca de Melgar, y antes de regresar al hotel decidieron comprar una papeleta de perico, la cual consumieron al llegar a la habitación”, dijo el secretario de Gobierno de este municipio, Iván Darío López, al medio local La voz del pueblo.



El hombre ingresó al hospital Louis Pasteur sobre las 5:00 a.m., con posibles signos de un paro.

El joven fue llevado al Louis Pasteur. Foto: Google street view

“El joven ingresó a sala de reanimación con restos de polvo blanco en nariz, pupilas midriáticas y pulso filiforme, inmediatamente presenta convulsión tonico-clónica generalizada, se indica midazolam de 5 mg y se procede a monitorizar signos vitales los cuales no marcan en monitores. Se toma pulso, el cual no se encuentra, y se ausculta sin presencia de latidos cardíacos”, afirmó Thomas Moreno, gerente del hospital en Alerta Tolima.



Una vez el personal médico evidenció el paro cardiorespiratorio, se inició el protocolo de código azul para reanimar al paciente con compresiones y desfibrilador. Sin embargo, no fue posible salvarle la vida.



Aunque las maniobras de reanimación fueron realizadas durante quince minutos, el joven fue declarado muerto sobre las 06:12 a.m., y las autoridades avanzan en la investigación del caso para conocer a detalle lo sucedido.

