Extraño caso de turista santandereana hallada muerta en Barranquilla

Una joven santandereana, quien había sido reportada como desaparecida en Santa Marta, fue encontrada muerta en Barranquilla y con señales de tortura en el cuello.

La mujer fue identificada como Wendy Flórez Pérez, una administradora de 26 años, oriunda de Piedecuesta (Santander), quien había llegado a la Costa para disfrutar los carnavales con su hermana que vive en Barranquilla.



Antes de las fiestas, que se inician este sábado, Wendy decidió pasar por la capital del Magdalena para saludar a una amiga y allí perdió todo contacto con su familia.



Lo último que se supo de la joven, fue que el pasado lunes 17 de febrero se hospedó en un hotel en El Rodadero, donde en horas de la noche dejó todas sus pertenencias y salió a cenar.

Wendy Flórez Pérez, una administradora de empresas, de 26 años fue reportada como desaparecida. Foto: Archivo

La administración del lugar, al notar que pasaban los días y la inquilina no llegaba a su habitación ni tampoco respondía las llamadas, decidió comunicarse el jueves con los números de teléfonos registrados de sus familiares. En ese momento comenzó el drama y preocupación para sus allegados.



El padre de la joven, Héctor Flórez, llegó angustiado este viernes a Santa Marta para poner la denuncia de la desaparición de su hija y que las autoridades ayudaran a buscarla.



Héctor se comunicó con los medios locales y difundió la fotografía de Wendy. Cerca del mediodía recibió la noticia donde le informaban el desenlace fatal que había tenido la joven.

“Me dijeron que en la morgue de Barranquilla había una mujer que estaba sin identificar. Mi otra hija, quien vive allá, llegó a reconocerla y no tuvimos duda que a la niña me la habían matado”, indicó desconsolado el papá.



El comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Oscar Solarte, indicó que fue dispuesto un equipo del Gaula para adelantar la investigación de este caso.



“La turista, según lo que se ve en las cámaras de seguridad, salió sola del hotel. Ahora estamos haciendo las labores de vecindario y las averiguaciones para establecer qué sucedió y con quién se encontró posteriormente”, manifestó.



El padre de familia aseguró que su hija no tenía ninguna clase de problemas ni enemigos. “Era una joven sana, de pocos amigos; trabajaba conmigo en una empresa familiar y estaba muy entusiasmada con este viaje a la Costa porque estaría con su hermana”, manifestó.



La hipótesis que estableció el padre de la víctima es que a la joven la raptaron en Santa Marta y se la llevaron a la fuerza a Barranquilla donde la asesinaron. Pidió a las autoridades que investiguen lo que pasó y se capture a los responsables.



El cuerpo de Wendy Flórez será sometido a la inspección de rigor por parte de Medicina Legal para conocer exactamente las causas de su muerte.



ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

Santa Marta