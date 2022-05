Como "el peor paseo de sus vidas”, así definieron 16 turistas bogotanos los días que pasaron en Santa Marta, donde protagonizaron una violenta pelea a puños y patadas con prestadores de servicios de El Rodadero.



(Lea también: Sacan de operación embarcación de lancheros que pelearon con turistas)



Los visitantes aseguran que ahorraron varios meses para realizar este viaje a la ciudad caribeña para disfrutar del mar, pero se llevaron una amarga experiencia.

“Este viaje fue una pesadilla”, expresó una de las mujeres afectadas, quien por su seguridad no quiso entregar su identidad.



Relata que ella y sus familiares no solo fueron agredidos físicamente, sino también robados y humillados.



(Puede interesarle: Mantienen alerta sobre atrasos en ejecución de obras de Juegos Bolivarianos)



“Hicimos un reclamo justo, porque no nos querían devolver 40 mil pesos que nos tenían pendientes. De ahí empezaron a atacarnos no solo los lancheros, sino también vendedores. Como pudimos nos defendimos, pero eran muchos los que nos cayeron al tiempo”, detalla la víctima.



La mujer cuenta que al menos cinco de ellos terminaron con fuertes lesiones en el rostro y en diferentes partes del cuerpo. Adicionalmente, se quedaron sin dinero y varias de sus pertenencias que les fueron hurtadas en medio de la pelea.



“A mi esposo le robaron una cadena de oro, a mi otro compañero el celular, nos robaron los zapatos, a mi compañera la despojaron de sus cosas”, cuenta la turista bogotana, quien dijo que a raíz de este episodio no volverá a visitar a Santa Marta.



Su molestia igualmente tiene que ver porque al momento de acudir a la Policía de Turismo en busca de ayuda no hubo una respuesta favorable.



(Además: La cruel broma de estudiantes en Atlántico con panfleto del Clan del Golfo)



“Lo que dijeron fue que teníamos que volver a la escena donde había sucedido el caso, y lógicamente no lo íbamos a hacer porque terminamos muy atemorizados”, sostuvo las visitantes.



Este grupo de bogotanos pide a las autoridades investigar a fondo lo sucedido y tomar medidas drásticas contra los responsables.



“Los lancheros son los más usureros y son gavilleros. Todos se unen para pegarle a la gente y a cobrar lo que ellos quieran”, lamentó la turista.



Los bogotanos, aunque quedaron encantados con las playas y paisajes de Santa Marta, calificaron de la peor manera la atención que recibieron de los prestadores de servicio y expresaron que de esa manera alejan al turista de la ciudad.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Más contenidos de Colombia:

- Alerta en Barranquilla por fuertes vientos e incremento en alturas de olas

- Consternación por asesinato de colombiana y su sobrino en Estados Unidos

- Ley seca: estos son horarios y restricciones en las principales ciudades