Turista chilena está desaparecida tras ser víctima de atraco en playa

La chilena Fernanda Espinosa Flórez, de 27 años, llegó de vacaciones a Santa Marta el pasado fin de semana y desde este martes no se conoce nada acerca de su paradero.

La última comunicación que tuvo la extranjera con su familia fue en la madrugada de ese día, cuando a través de una llamada le informó a su hermana que había sido víctima de un atraco en medio de un tour que tomó de la capital del Magdalena al Cabo de la Vela en La Guajira.



En ese diálogo, Fernanda dijo que le robaron el dinero y todas sus pertenencias y advirtió a sus parientes que no intentaran devolver la llamada al número del que marcó y que se preocuparan si en cinco días no aparecía.



Sin entregar más detalles, la mujer colgó el teléfono y desde ese momento no ha vuelto a tener ninguna clase de contacto.



Su hermana de nombre Veronica, quien reside también en Chile, ha solicitado el apoyo de las autoridades para que le ayuden a conocer lo que sucede con Fernanda.



“Lo único que entendí es que la robaron con cuchillo y pistola en La Guajira. Tenemos miedo que algo malo le haya pasado porque la notamos un poco acelerada”, expresó la familiar.



La Policía Metropolitana de Santa Marta emitió un comunicado de prensa en el cual precisó que la desaparición de la turista ocurrió específicamente en el Cabo de la Vela en donde se tuvo información de su paradero por última vez.



No obstante, la autoridad indicó que se está trabajando de manera coordinada con la Policía del departamento de La Guajira con el fin de establecer realmente los hechos de este caso.



Por su parte el secretario de Gobierno de ese departamento, Jairo Aguilar, confirmó que efectivamente se tuvo conocimiento de un robo a una turista chinela, sin embargo, la mujer luego de poner el denuncio en una estación de Policía, manifestó que se desplazaría en las próximas horas a Santa Marta, donde tenía el resto de pertenencias y un dinero que dejó guardado en el hotel.



“Estamos investigando para definir en primera instancia si la extranjera alcanzó a regresar a Santa Marta o sigue en este departamento. Esperamos tener resultados en las próximas horas”, manifestó el funcionario departamental.



SANTA MARTA