El pasado 21 de septiembre un turista brasileño fue víctima en Playa Blanca de una estafa con un datafono manipulado.



Por un pollo con patacones, agua y una carpa, el viajero carioca terminó pagando $4.600.000, en lo que se convirtió en un escándalo más de estafas a viajeros en el balneario más visitado de la Isla de Barú.



(Además: Manuelita, primera en el sector palmero con bonos de reducción de CO2)



La víctima fue Caio Lazzaretto Mónaco, un joven de 27 años, que ha dedicado parte de su vida a conocer los destinos más exóticos del planeta, y la costa Caribe hizo parte de su agenda, en sus últimas vacaciones.

Facebook Twitter Linkedin

El turismo depredador sumado al comercio ilegal está devastando Playa Blanca. Las autoridades no han sido eficientes. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Ese día le cobraron $60.000 por un plato de comida, la sombrilla, el agua y la tasa del pago con tarjeta de crédito.



"Pero noté que la máquina de tarjetas estaba adulterada. Leí que decía $1.200.000 en lugar de $60.000, entonces supe que estaban intentando robarme. Les pedí confirmar bien el monto y me rehusé a pagar en esa máquina”, contó el turista a el diario el Universal de Cartagena.



La estafa ocurrió el 9 de septiembre y el joven recibió todo el apoyo la Embajada de Brasil en Cartagena. Lazzaretto Mónaco también fue respaldado por la Policía de turismo de Cartagena que inició las investigaciones.



(Le puede interesar: A turista le habrían robado $ 7 millones y lo amenazaron en playa del Tayrona)



Así, se conoció en las últimas horas que los responsables de la estafa fueron ubicados y parte del dinero robado recuperado.



“La Embajada de Brasil me conectó con la Policía de Turismo y ellos lograron identificar a los hombres que me estafaron. Me contaron que el apoyo de la comunidad de Santa Ana fue muy valioso y uno de los hombres implicados, el dueño del datafono, devolvió el dinero ($2,5 millones) y la Policía me lo envío a través de Western Union”, le dijo el turista al diario cartagenero.



Cartagena