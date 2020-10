Así avanza la recuperación de San Andrés tras el golpe del covid-19

Con la reapertura de los aeropuertos, San Andrés ve como poco a poco se recupera tras el duro golpe que significó para el archipiélago el cierre del turismo por la pandemia del covid-19 el pasado 22 de marzo.

Solo en febrero, 106.000 turistas habían ingresado a San Andrés, es decir, un promedio de 3.000 turistas al día.



“Eso representó casi seis meses sin ingresos, porque dependemos del turismo en un 100 por ciento. Todo en San Andrés está diseñado para el turismo, toda la oferta es para el público foráneo”, señala Sebastián Ospina, secretario de Turismo de San Andrés.

No obstante, tras la reapertura del turismo, el archipiélago registró en septiembre la llegada de 2.200 turistas. Cifra que se espera sea superada este mes que arrancó con la semana de receso que va del 5 al 9 de octubre.



Solo en estos primeros días de octubre han llegado a San Andrés 1.910 turistas. Cifra que llena de esperanza a la isla que depende del turismo.



“Es muy poco, la verdad, pero van llegando y es lo importante. Con esos 2.200 turistas estamos hablando de una cifra que solo en una mañana se percibía en San Andrés, o sea que en todo un mes llegó lo que antes de la pandemia llegaba en una mañana”, analiza Ospina.



El secretario sostiene que el golpe que recibió San Andrés por el cierre del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla provocó un impacto fuerte a la economía de la isla, además, denuncia, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional no tuvieron ninguna incidencia para la recuperación de su economía.



“Medidas como el día sin IVA fueron inútiles, porque acá en San Andrés no tenemos IVA. El Gobierno Nacional no nos dio nada y, la verdad, lo que vimos fue un cambio en la redistribución de nuestra economía, pues se fortalecieron otros puntos, como la agricultura, la pesca y también con nuevos emprendimientos”, asevera el funcionario.

No obstante, Ospina asegura que con la falta de turistas, San Andrés también evidenció la recuperación de sus playas.



La arena se percibe más blanca, el agua más cristalina y las calles más limpias son el resultado del cierre al que obligó la pandemia.



El funcionario advierte que el pico de la pandemia ocurrió en septiembre, por lo que medidas como el cierre a residentes se mantendrán hasta noviembre.



Lo anterior quiere decir que con la tarjeta de turismo, a las playas solo se pueden acercar personas que vengan de afuera, mientras que los residentes de la isla permanecen en una suerte de cuarentena, pues tras lograr superar la tasa de contagio de 1.000 personas por 100.000 habitantes, el archipiélago consiguió tener el primer piloto de apertura para residentes que será en la playa Spratt Bight, en el centro de la ciudad.



“Tenemos una tasa de recuperados del 80 por ciento, eso nos permite operar con las medidas de bioseguridad, pero con la tranquilidad de que ya superamos el pico. Por eso es que mantenemos aislados a los residentes, pues queremos asegurarnos de no afectar a nuestra población”, sostiene Ospina.

Por ahora, el comercio se encuentra abierto y solo permanecen cerrados los bares por la restricción en la venta de licor, punto del comercio que esperan reabrir el próximo 15 de octubre según el comportamiento de los contagios.



La Aerocivil, por ahora, trabaja con un 12 por ciento de su capacidad, por lo que la cantidad de turistas que van llegando son pocos en comparación con lo registrado en febrero.



“En noviembre esperamos abrir el resto. Mientras tanto, Providencia sí permanece cerrada porque ellos no registran casos, entonces mantendrán sus medidas a la expectativa de lo que pase en San Andrés”, explica el funcionario.

Ospina resalta que con funcionario, operadores y, en general, todas las personas que viven del turismo en la isla han sido capacitados para esta “nueva normalidad”, por lo que hacen una invitación a nacionales y extranjeros a visitar San Andrés.

