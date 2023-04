Aunque el Ministerio de Transporte y los concesionarios encargados de los peajes Cerritos II y Circasia ya hicieron efectivo el descuento en los precios de estos, los conductores de automóviles y camperos se quejaron pues en esta última estación de peaje no se incluyó la disminución para este tipo de vehículos.



El ministro de Transporte saliente, Guillermo Reyes, había anunciado que la medida temporal beneficiaría a todos los vehículos que pasaran por este peaje ubicado en la Autopista del Café entre Armenia y Pereira, pero a través de un comunicado la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que las tarifas diferenciales fueron establecidas a partir de la categoría II, lo que dejó por fuera a los automóviles que están en la categoría I.

Una de las primeras entidades en rechazar esta medida fue la Cámara de Comercio de Armenia, pues se esperaba que los conductores de automóviles que se movilizan desde el Valle del Cauca al Quindío pudieran tener este descuento para quedar en las mismas condiciones de costos que se tenían antes de la caída del puente El Alambrado, hace casi tres semanas.



El presidente ejecutivo de esa entidad, Rodrigo Estrada Reveiz, envió una carta al Ministerio de Transporte para que revise esta tarifa.



“Queremos solicitarle respetuosamente considerar incluir en el beneficio del valor a pagar con el mismo procedimiento la estación del peaje Circasia a los automotores de la categoría I, tal y como quedó en la resolución para la estación de peaje Cerritos II”, dijo Estrada.



En la carta, además, se plantea otra inquietud, y es sobre la disminución de precio para ese mismo peaje, pero para los vehículos que transitan desde y hacia el centro y sur del país, es decir para los vehículos que pasan por Armenia y se dirigen hacia el Valle, ya que para hacer efectivo el descuento en el peaje Circasia se debe presentar el tiquete de peaje Cerritos II.



“En la resolución mencionada no se evidencia con claridad cómo opera el beneficio para los vehículos que van del centro al sur del país”, cuestiona el funcionario.

Y aunque antes de su salida el Ministro de Transporte cumplió su promesa con los transportadores de carga, el gremio de turismo se quedó con el sinsabor, pues según cifras de la más reciente temporada turísticas del Quindío, la mayoría de visitantes eran provenientes del Valle del Cauca, por lo que se teme que el cobro de este peaje, que es de 17.300 pesos, influya en la decisión de las personas de no visitar el departamento.



Por su parte, el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, también se sumó a las voces en contra, pues en el peaje de Risaralda sí se registró descuento para todas las categorías.



“La explicación que nos dan es que nosotros tenemos una vía alterna para vehículos livianos que llega al Valle del Cauca y por eso no hay descuento, pero estamos esperando que haya una unificación”, dijo el mandatario.



Tras la caída del puente El Alambrado, que unía a los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, las autoridades recomendaron dos vías alternas; una para vehículos pesados por La Paila – Cartago – Pereira – Armenia, y que incluye dos peajes más.



La segunda ruta es La Paila – Cartago – Alcalá – Quimbaya – Montenegro – Armenia, para vehículos livianos. Los conductores prefieren la primera ruta por el estado de la vía y porque es más concurrida que la otra.



Según el Observatorio de turismo realizado por la Cámara de Comercio de Armenia durante la temporada de Semana Santa 2023, el 24 por ciento de los turistas que recorrieron el Quindío procedían Valle del Cauca, el 18 por ciento de Bogotá y el 12 por ciento de Antioquia.



Laura Sepúlveda

Para - EL TIEMPO - Armenia.