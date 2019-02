Turismo en Dosquebradas, desde un proyecto con habitantes de calle

“Hablan muy mal de nosotros, pero no somos todos. El proyecto es algo muy bueno, para darle otra cara a la ciudad y que piensen diferente de nosotros”.

Lo anterior es lo que Hárold Bedoya, una persona en situación de calle en Dosquebradas, piensa del proyecto ‘En Dosquebradas, el habitante de calle se viste de turismo’.



La iniciativa surgió en la Federación Clúster de Turismo del Eje Cafetero, en Dosquebradas, y su objetivo es incrementar el número de visitantes en el municipio mediante una mejor percepción de seguridad y apostarle a la inclusión de los mal llamados indigentes a través de actividades que los dignifiquen.



“Ojalá que todo se cumpla, y que tanto de nosotros, como de ellos, que sea un hecho, que se cumpla todo lo que estamos diciendo”, agregó Bedoya.



El proyecto consiste en que las personas en situación de calle harán reciclaje en determinados sectores de la ciudad y a cambio de esto recibirán un desayuno, almuerzo o refrigerio, de parte de los empresarios vinculados a la iniciativa. No se les pagará porque ellos podrán vender el material reciclado. Incluso, los comerciantes les estregarán el reciclaje, previamente separado.

Los empresarios que le dijeron sí al proyecto son propietarios o administradores de hoteles, restaurantes y otros establecimientos comerciales vinculados con el sector turístico de la segunda ciudad de Risaralda.



“Nos quedamos sorprendidos de ver a niñas de 16 años que nos dijeron que querían salir de la drogadicción. Pienso que la solución no es entregar jeringas (a los consumidores de heroína), sino buscar temas educativos y de formación para, que de una u otra forma, ellos empiecen a cambiar sus vidas”, afirmó Rodolfo Zapata Castañeda, uno de los 30 empresarios que, hasta ahora, se han vinculado a la iniciativa.



El empresario explica que la iniciativa está enmarcada en las actividades de Responsabilidad Social Empresarial de cada empresa, pero más allá de eso lo que se busca es cambiar el estigma que tiene la sociedad del habitante de calle.



“Identificamos que un habitante de calle, por lo regular, siempre le gusta estar sucio, oliendo mal. Consideramos que quieren mostrar esa imagen para que, de una u otra, puedan intimidar, pero ese es el concepto que necesitamos cambiar. Son personas que han caído en la drogadicción, pero nadie, ninguna familia está exenta de que uno de sus miembros llegue a las drogas”, comentó.

Nosotros -agregó Zapata- no buscamos beneficios individuales, ni ganar escenarios políticos, como clúster lo que estamos buscando es como devolverles a ellos un poco de lo que Dios nos ha entregado.



Además, en las zonas donde se hará el reciclaje, los comerciantes se encargarán de mantener limpios los andenes, las fachadas de los negocios y sembrarán árboles, entre otros. El proyecto se iniciará en un sector de la avenida Simón Bolívar, que atraviesa el municipio.



El proyecto arrancará con 20 personas en situación de calle, que ya se están escogiendo. A ellos se les entregarán distintivos de la iniciativa, una gorra y una camiseta, y el costal en el que empacan el reciclaje también estará marcado.

'Una gran problemática'

“Las personas en situación de calle son para la sociedad sinónimo de inseguridad, de hurtos, de vandalismo, pero la mayoría de los que se dedican al reciclaje no son ladrones o atracadores”, explicó Mónica Liliana Ramírez, líder social de Dosquebradas, que desde hace muchos años ha trabajado por el bienestar del habitante de calle y su recuperación en Dosquebradas y Pereira.



Los empresarios del clúster invitaron a Ramírez a participar en el proyecto buscando a las personas en situación de calle. “Es un gran aporte que le están haciendo (los empresarios vinculados al proyecto) al municipio debido a la problemática que se está viviendo”. La gestora social se refiere a las personas en situación de calle, que han aumentado mucho en Dosquebradas en los últimos años. Ella calcula que hay unas 500 en este municipio.



“Lo que pasa es que aquí la heroína está más barata que en otros municipios donde la venden. Obviamente, está muy mezclada (la heroína) y su porcentaje de pureza es muy bajo, pero es más asequible”, explicó Ramírez.



Lo anterior, según la líder social, ocasiona que en Dosquebradas haya una población flotante de personas en situación de calle muy grande, conformada por quienes prefieren desplazarse hacia este municipio que comprar la heroína en Pereira, más costosa. Luego de que la adquieren regresan a la capital de Risaralda.



Sin embargo, Ramírez ha hecho retornos de consumidores que provienen de ciudades tan lejanas como Villavicencio (Meta), Bogotá e Ibagué. Otros han venido desde Cartago, Valle del Cauca.