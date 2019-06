Mucha ley, poca acción para salvar Playa Blanca del turismo depredador

En el día del medio ambiente, las directivas del Parques Nacional Naturales Corales del Rosario y San Bernardo, en Cartagena, entregan su diagnóstico sobre la crisis ambiental que enfrenta Playa Blanca, en la isla de Barú.



Esta es una zona turística para la cual hay una docena de leyes y decretos que son un saludo a la bandera porque los comerciantes ilegales que invadieron y el turismo irresponsable no cumplen.



Por ejemplo, de la línea de baja mar hacia el océano es área protegida, pero la playa no hace parte del parque.

Las construcciones ilegales de hostales, bares y restaurantes están a menos de 4 metros del mar. No hay un manejo responsable de las basuras que en su mayoría van a dar a las ciénagas ubicadas en la parte de atrás de Playa Blanca y hoy son cloacas.



Aquí no hay servicios públicos y los hostales y restaurantes operan con pozos sépticos para los miles de turistas que llegan.



Ilegales siguen talando el mangle para construir más quioscos y convertirlos en hostales.



EL TIEMPO ¿Cuál es el futuro de playa blanca, con los antecedentes de la zona, y las problemáticas de hoy?

Teniente de navío Stephenie Pauwels, jefe del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo: Las diferentes instituciones gubernamentales con competencia en la zona, las comunidades y los operadores de turismo de playa Blanca deben unir esfuerzos para la recuperación ambiental de playa Blanca y el ordenamiento turístico de la zona. Sin no se toman medida de manera urgente los ecosistemas seguirán en proceso de deterioro y los conflictos sociales y económicos aumentarán considerablemente.



¿Cómo va el proyecto que buscaba cerrar playa blanca por cortas temporadas para hacer labores de limpieza descontaminar la playa?



Se han realizado algunas propuestas o iniciativas por parte de diferentes entidades y recientemente por parte de las comunidades para desarrollar acciones que permitan recuperar ambientalmente a playa Blanca, una de esas iniciativas está relacionada con el cierre de 3 días para hacer labores de limpieza tanto en la parte marina como en la parte terrestre. Actualmente se coordina con las comunidades la definición de las fechas para estas actividades.

Nadie frena las construcciones ilegales de hostales, bares y restaurantes en Playa Blanca. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

¿Qué programas o planes se están llevando a cabo para la protección de Playa Blanca?



Parques Nacionales Naturales de Colombia cuenta con el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Los corales del Rosario y de San Bernardo, el cual integra acciones en el área marina de playa Blanca con el fin de lograr el ordenamiento y la recuperación ambiental. Así mismo este plan de manejo fue consultado y como resultado se protocolizaron 13 acuerdos con las comunidades. Adicionalmente este plan de manejo integra el Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE) que será fortalecido con las comunidades consultadas para proteger los valores objeto de conservación del PNNCRSB mediante el ordenamiento de las actividades turísticas que se desarrollan al interior del área protegida.



¿Cuál es la capacidad máxima de bañistas permitida hoy en la playa?



Mediante estudios el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo estableció como resultado una capacidad real (CCR) de 3.124 persona/día en playa Blanca. Esta capacidad de carga fue establecida para toda la unidad de playa que compren la zona emergida y la zona marina. Con el fin de dar implementación la corporación Autónoma del Canal del Dique adopta el estudio mediante Resolución 1187 de 2017 al igual que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, mediante Resolución 0774 de 2018 MADS 2017 y Parques Nacionales Naturales, mediante resolución 587 de 2017.

Parques Nacionales Naturales considera importante la recuperación de los bienes de uso público ocupados de manera indebida, como las áreas de conservación de tortugas marinas en Playa Blanca. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

¿Cuáles son las últimas medidas y disposiciones que parques naturales ha tomado para proteger esta playa de Cartagena?

El Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo culminó su etapa de protocolización del proceso de consulta previa del Plan de Manejo del PNNBCRSB el 19 de diciembre de 2018, con la firma de 13 acuerdos, los cuales permitirán trabajar en pro de la conservación del área protegida y de manera coordinada con 7 consejos comunitario, incluido el de playa Blanca. Uno de los acuerdos de gran importancia para el desarrollo de acciones en Playa Blanca es entre otros el número 7 : 'Parques Nacionales de Colombia y los CCCN de Islas del Rosario., Barú Santa Cruz del Islote, Ararca, Santa Ana, Playa Blanca, a partir de la protocolización de los acuerdos, se comprometen a trabajar conjuntamente y de manera prioritaria en temas como El Plan de Ordenamiento Ecoturístico, estrategias de comunicación y educación ambiental uso y manejo de residuos sólidos y los protocolo de restauración y conservación'.



Las medidas parecen haberse quedado cortas



Parque Nacionales Naturales avanza en la gestión de recursos para la protección de los ecosistemas y el ordenamiento de las actividades marinas atreves de la gestión de un embarcadero y el proyecto de señalización marina de playa Blanca como medidas de ordenamiento. De acuerdo a la sentencio T021 de 2019 Parque Nacionales Naturales se prepara para el proceso de consulta previa de la resolución 0255 de 2017 con el consejo comunitario de la vereda de Playa Blanca, con el fin identificar alternativas que deben existir para proteger el ecosistema del área protegida y garantizar los medios de subsistencia de la colectividad. Adicionalmente Parques Naturales Nacionales vienen desarrollando actividades de prevención, vigilancia y control mediante recorridos diarios en el sector, en los cuales se hace control de las actividades que se realizan en el área marina y se realizan actividades de sensibilización ambiental a los visitantes del sector.

Muchas leyes y decretos pero pocas acciones para recuperar este ecosistema que fue hogar de la tortuga Carey. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

¿Cómo ve parques nacionales y qué está haciendo sobre las construcciones ilegales de hostales, bares y restaurantes en Playa Blanca?



Parques Nacionales Naturales considera importante la recuperación de los bienes de uso público ocupados de manera indebida, principalmente en las áreas de conservación de tortugas marinas, identificadas en la zona norte de la playa Blanca, específicamente 1.1 Km de playa. Las tortugas marinas son especies en peligro crítico de extinción y constituyen un valor objeto de conservación en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo; es importante garantizar los ecosistemas y medios que estas especies necesitan para su reproducción, por lo cual la playa emergida, aunque esta por fuera de la jurisdicción de Parqués Nacionales es una zona fundamental para la reproducción de esta especie. Esto implica que es necesario aunar esfuerzos con las demás instituciones con competencia en la zona de playa como lo es la Alcaldía de Cartagena a y Cardique para garantizar la conservación de las tortugas marinas.



¿Por qué la playa no hace parte de parques nacionales?



Playa Blanca está constituida por una unidad de playa que comprende un área submarina y una zona de playa emergida, en una franja de 2,8 km de extensión y un área total de 297.772 m² de playa de origen coralino. La zona emergida de la unidad de playa que comprende la franja emergida, no hace parte de la jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia, sin embargo, está integrada al Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo (AMP-ARSB), una zona de conservación establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptada según Resolución 0679 de 2005. Y la competencia ambienta en zona corresponde a CARDIQUE.



¿Pero a partir de la linea de baja mar si hace parte del parque natural?



La zona submarina que comprende Playa Blanca si hace parte del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo la cual es una de las 59 áreas protegidas que pertenecen al sistema de Parques Nacionales de Colombia; este parque tiene una extensión de 120.000 hectáreas marinas que van desde los 50 metros de profundidad hasta la línea de marea más alta y solo comprende tres zonas emergidas: Isla Rosario e Isla Tesoro en el archipiélago del Rosario e Isla Mangle en el archipiélago de San Bernardo.

En Playa Blanca no hay servicios públicos y los baños son letrinas y pozos sépticos. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

¿Tiene Parques Nacionales algún programa para el manejo de las basuras en playa blanca?

El sector de Barú, presenta deficiencias en el manejo y recolección de los residuos sólidos, principalmente en zona aisladas o de difícil acceso, el Distrito de Cartagena emitió el Decreto 0885 de 2016 el cual prohíbe el ingreso de comidas y bebidas con el fin de disminuir la cantidad de residuos en la zona.



Por su parte el PNNCRSB, adelanta acciones de sensibilización directamente en las embarcaciones que llegan a el sector, recomendando que los residuos deber ser devueltos a la cuidada de Cartagena, en los últimos meses se ha reforzado esta labor de sensibilización gracias a la campaña “Si lo Traes llévatelo” ¡cero basuras!, cuyo propósito es contribuir en la sensibilización de los operadores y visitantes mediante la implementación de buenas prácticas en el área protegida.



El parque adelanta monitoreos de impacto por residuo sólidos en el marco de la implementación del POE principalmente en la zona marina de playa blanca, con el fin de identificar o fortalecer las medidas necearías para disminuir los impactos de los residuos.



