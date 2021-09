Tradición, cultura y descanso, la fórmula del turismo en Caldas

La pandemia por el covid-19 ha puesto el turismo de naturaleza entre los planes más apetecidos de los turistas. Lugares al aire libre, rodeados de naturaleza y alejados de las aglomeraciones son los más buscados, lo que ha llevado al sector turismo a diversificarse.

El aviturismo, el senderismo y los paseos a ríos han aumentado su oferta gracias a la gran acogida que han tenido. De ahí la necesidad del sector por encontrar nuevas formas de ofrecer experiencias diversas.



En Caldas también le han apostado por la tradición, por mostrarle a los turistas nacionales y extranjeros cómo vivían los arrieros y cuáles eran esas rutas ancestrales que recorrían a lomo de mula. Una figura impulsada, claramente, por la imagen de Juan Valdez, que recorre el mundo siempre de la mano de ‘conchita’.



Ahora los que montan las mulas no llevan consigo costales con café o enormes ‘trasteos’, pero sí podrán recorrer el borde de la cordillera central sobre el lomo de este animal caracterizado por su fuerza y seguridad al andar.



“La mula es un animal hace parte de toda nuestra historia, siempre ha estado al lado del cafetero, ellas llegan a sitios donde todavía no pueden entrar los carros. Es inteligente, analítica y nunca dará un paso en el que siente que hay riesgo para el jinete. Es un animal único y eso queremos mostrar a los turistas”, dijo Jairo Ramírez, gerente de La Juana, operador de este tipo de servicios.



Sobre mula recorren humedales, montañas, ven ríos, recorren caminos de herradura y cruzan por los pueblos insignia de la colonización antioqueña, como lo son Neira, Aranzazu y Salamina.



“Con esto hacemos un turismo sostenible, a la par que avanzan nuestros recorridos y también generamos ingresos alrededor. Los talabarteros, herreros, los que tienen negocios en las zonas que visitamos. Esta experiencia es muy apreciada sobre todo por los turistas extranjeros que vienen buscando estos paisajes verdes que cuentan una historia muy importante de la región del Eje Cafetero”, añadió Ramírez.



Visitantes de Alemania, Francia, Inglaterra, Turquía, Canadá, Bélgica, Estados Unidos, Uruguay, Puerto Rico, entre otros países, se suman a la lista de quienes han optado por experiencias tradicionales, enmarcadas en el café y la gastronomía local.



“Decidimos venir a este lugar por sus montañas y su belleza. Me encanta la comida, realmente puedo decir que amo a Colombia, es muy hermosa”, dijo tras uno de sus recorridos por la zona del Nevado del Ruiz, Sami Bee, turista inglesa.

Otra forma de turismo

El turismo de bienestar y salud es una apuesta que crece en Colombia y que toca con fuerza las puertas de este departamento del Eje Cafetero.



Además de las aguas termales provenientes de los nevados, las cuales los visitantes de Manizales encuentran a menos de 10 minutos de la ciudad, está también la apuesta por los servicios terapéuticos.



El Parque de La Salud, por ejemplo, es uno de los proyectos más novedosos. Ubicado a quince minutos de la capital caldense, este es un espacio creado para que los visitantes sean huéspedes, no pacientes.



Se trata de un hotel donde los médicos acompañan la estancia y hacen diagnósticos y consultas, al tiempo que los hospedados pueden disfrutar de piscinas con sales marinas y geoterapia con barro volcánico.



Los huéspedes de este espacio pueden escoger entre la medicina convencional de occidente, la medicina Ayurveda, psicoterapia o la medicina tradicional china, todo mientras ven volar los colibríes y otras aves insignia de la región.



“Recibiendo personas que quieren cuidar su salud, también llegan turistas que quieren conocer nuestros nevados, ríos y pueblos patrimonio. Así, el turismo de bienestar también aporta a reactivar otros escenarios de este importante sector del que viven cientos de personas en nuestra región”, expresó Miguel Loaiza, director de Positive Turism Colombia.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES