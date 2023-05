Ante la creciente venta de lotes campestres en Turbaco, en el sector Coco Frío, por parte de empresas urbanizadoras que no cumplen con los requisitos de ley, el personero de ese municipio, Ivan Roca, instó a la Alcaldía a tomar cartas en el asunto y frenar estas actividades hasta que se compruebe que cuentan con licencias urbanísticas y demás permisos.



“Denunciantes señalan a los proyectos Milán y La Constancia, y a otros que no tienen anuncios, pero que se encuentran en el mismo sector. Por eso iniciamos una investigación e identificamos que no cumplen con los requisitos de ley, pues ofrecen servicios públicos cuando no tienen la factibilidad de las empresas prestadoras”, dijo Roca.

El Personero precisó que los futuros propietarios se encuentran preocupados por dicha información.



“Hacemos un llamado a la administración municipal para que tome cartas en el asunto, pues al parecer no cuentan con licencias de urbanismo y, además, han realizado movimientos de tierra sin los permisos de las autoridades competentes”, dijo.



Recalcó que la Personería que algunas promotoras de venta de terrenos pueden incurrir en publicidad engañosa. “Hago un llamado a los compradores, a que verifiquen bien antes de comprar lotes campestres”, indicó el funcionario.

