Esta semana comenzaron en Tunja, Boyacá, las reuniones para socializar el proceso de reestructuración de estratos socioeconómicos que adelanta el municipio y aunque la gran mayoría de habitantes no experimentarán ningún cambio en esta clasificación, hay otros que sí.



(Lea también: Medidas y recomendaciones para esta segunda temporada de lluvias).



Según explicó el asesor de Planeación de la alcaldía Ronald Cadena a Caracol Radio, aproximadamene el 87 por ciento de los sectores del municipio no cambiarán de estrato, mientras que hay sectores en el norte de la ciudad que por primera vez se elevarán a estrato 6, y en otros sectores habrá descensos en el estrato.



(Le puede interesar: Por qué la alcaldía de Bogotá no puede cambiar la metodología de la estratificación).

Vamos a dejar 4 meses para que la gente pueda hacer sus reclamaciones FACEBOOK

TWITTER

"En algunos casos han mejorado y en otros desmejorado algunos sectores y predios. Tenemos una reasignación de estratos en Tunja, pero es importante mencionar porcentajes como el que más del 87 por ciento de los estratos no cambian, y la predominancia va a ser un estrato 3, y más del 11 por ciento son estratos que bajan", sostuvo Cadena.



El asesor de Planeación añadió que habrá algunos incrementos de estratos 4 a 5, o de 3 a 4, y así mismo aparecerá el estrato 6 "sobre todo en la parte del norte, y si hay inquietudes, los ciudadanos pueden hacer sus apelaciones o reclamos. Vamos a dejar 4 meses para que la gente pueda hacer sus reclamaciones y una vez se realice eso, haremos la adopción de los nuevos estratos para entrar con todo el trabajo de los servicios públicos y todas las partes prediales”, explicó.



(Puede ser de su interés: Familias en Acción: este 26 de octubre arranca inscripción en Soacha).



La socialización sobre los cambios en la estratificación se hará hasta el 27 de octubre en el Auditorio Crem de la alcaldía municipal, y en este espacio los ciudadanos podrán aclarar dudas.

Lea otras notas:

Este es el joven colombiano asesinado de dos balazos en Ciudad de México

Daniela Álvarez sufrió accidente en su casa y terminó con la cara quemada

‘Camilo: el primer tour de mi vida’: el documental del artista colombiano

Tendencias EL TIEMPO