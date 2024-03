'Tenía muchos sueños': habla familia de joven que fue atropellada por tren de carga en Tunja

Cuando volvía a su casa, en el barrio Antonia Santos, de Tunja, Yeidi Rodríguez fue embestida por un tren de carga. Su cotidianidad se vio interrumpida radicalmente en cuestión de segundos por cuenta del accidente que le provocó la amputación de dos extremidades.

"Esto va a cambiar el rumbo de su vida", aseguró su hermana Erika en charla con EL TIEMPO. "Es una persona que siempre ha intentado superarse. Tenía la meta de estudiar", agregó.

La muchacha, de 19 años, trabajaba en un hotel. Según la información que han conocido sus familiares, en la noche del 12 de marzo volvía al apartamento en el que ha vivido con su pareja.

Debía cruzar la carrilera que divide el barrio, un paso empleado por varios de los residentes del sector.

"Llegaba de trabajar a las 6:30 p.m. cuando ocurrió el accidente. Dicen que llevaba los auriculares puestos y no escuchó. Se bajó de un bus, fue a pasar la vía y preciso. (...) No he podido hablar con ella, no ha querido hablar", comentó Héctor Rodríguez, su papá, quien viajará desde Bogotá en las próximas horas para apersonarse de la situación.

El parte médico de joven atropellada por tren

La joven ingresó al Hospital Universitario San Rafael de Tunja a las 6:50 p.m. A partir del reporte médico, tuvo una "amputación traumática parcial de ambos pies". Fue reanimada y sometida a una "remodelación parcial de los muñones miembros inferiores".

Desde entonces, permanece estable bajo manejo multidisciplinario de ortopedia, fisiatría, psicología, medicina del dolor y psiquiatría.

"Uno de sus pies ya está respondiendo al cerrado de la herida. Está en recuperación", comentó la hermana.

"Tenía la ambición de estudiar su carrera universitaria. Tenía muchos sueños. Ella es una persona muy sensible, debe estar devastada", añadió.

Héctor, el papá, no ha recibido ningún pronunciamiento del consorcio férreo, administrador de la carrilera, ni sabe si alguna autoridad colaborará con los costos de salud y recuperación que necesita.

"Hice las gestiones del seguro para que la atiendan, mientras nos podemos comunicar con el consorcio que no ha aparecido", precisó.

La familia se reunirá con la Personería de Tunja para recibir asesoría sobre qué acciones tomar ante el accidente, el cual es investigado por las autoridades para determinar los responsables.

