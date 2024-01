Trenes, túneles y metro, los grandes proyectos de las principales capitales para 2024

Con el comienzo de los nuevos gobiernos locales hay expectativa por el arranque de grandes obras pendientes, que se van a desarrollar a partir de este 2024.

Tren de cercanías del Valle del Cauca

En el Valle del Cauca, uno de los proyectos más importantes es el tren de cercanías, que se ha convertido en la gran apuesta en materia de movilidad del departamento y que podría ser ejemplo nacional.



Los alcaldes electos de Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí y la próxima gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, tendrán que adelantar en este nuevo año intensas gestiones con el Gobierno Nacional para que las obras del primer tramo del llamado tren ligero puedan arrancar en el 2025.



Tren de Cercanías del Valle. Foto: Gobernación del Valle.

Aún faltan varias cosas, por ejemplo, alcanzar el aval técnico del Ministerio de Transporte, así como el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.



También falta obtener el Conpes de Importancia Estratégica para el proyecto y la aprobación de vigencias futuras de la Nación y de los entes territoriales en el Valle.

La idea es que los recursos de inversión se repartan así: 70 por ciento la Nación y 30 por ciento entre los cuatro municipios involucrados. Y, además, se necesita sacar adelante el convenio de cofinanciación (Confis).



El trazado comprende un total de cuatro tramos. Van de Cali a Palmira, de Cali a Yumbo, de Cali a Jamundí y de El Ramal hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Habrá una estación central en el tramo entre Cali y Jamundí, que funcionará donde están las instalaciones de Metrocali, que es la antigua estación del tren y será el nuevo punto de llegada de un tren renovado: un tren ligero y eléctrico que acortará distancias con desplazamientos de 45 minutos.



Trazado del tren de cercanías en el Valle del Cauca. Foto: ProPacífico

Se necesitan 4 billones de pesos para el primer tramo: el de Cali a Jamundí. Hace cuatro años, el costo estimado de ese trayecto era de 1,7 billones de pesos.



Aunque se planteó que las obras arrancaran en el 2023, para que el tramo a Jamundí entrara en operación dentro de los próximos dos años, lo cierto es que en este 2024 los nuevos alcaldes tendrán que ponerle todo el acelerador para que en el 2025 se adjudique la construcción de esa primera línea, con una extensión de 23,6 kilómetros, de los 73,4 en total de este proyecto.

el tren es un proyecto que va a durar muchos años (...). El diseño inicial está bien hecho y los estudios han sido con las empresas más serias del mundo FACEBOOK

Alejandro Eder, alcalde electo de Cali, manifestó que “el tren es un proyecto que va a durar muchos años (...). El diseño inicial está bien hecho y los estudios han sido con las empresas más serias del mundo”.



Por su lado, María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, dijo: “El proyecto va como lo anunciamos hace un mes. Los alcaldes deben seguir con ese trámite ante el ministerio para que logremos el aval técnico”.



A lo largo de los 23,6 kilómetros del primer tramo circularán 36 trenes sencillos con 18 trenes dobles. Cada tren tendrá capacidad de hasta 1.000 pasajeros, y transitarán con una frecuencia de entre seis y siete minutos.

El Túnel del Toyo, en Antioquia, el más largo de América

Antioquia le apostará a su conexión con el Urabá y espera tener listo para este 2024 el túnel Guillermo Gaviria Echeverri (GGE) o Túnel del Toyo, que será el más largo del país con 9,73 km y ayudará a que el trayecto entre Medellín y Urabá se reduzca a cuatro horas y media de viaje. El proyecto ha venido avanzando y, por ejemplo, el 6 de octubre se culminaron las excavaciones.

Este 2023 se logró el encuentro de los frentes de excavación que unió el corredor de 9,73 kilómetros de la conexión que cruza por debajo del alto del Toyo, en la vía que se construye hacia el Urabá. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Sin embargo, el reto está en garantizar los recursos que debe poner la Nación para las vías complementarias del proyecto, así como para la consecución e instalación de equipos electromecánicos del túnel.

El orgullo es porque es el túnel más largo de América, pero adicionalmente es lo que va a significar para la economía, para el desarrollo, para el progreso del país en general FACEBOOK

TWITTER

“El orgullo es porque es el túnel más largo de América, pero adicionalmente es lo que va a significar para la economía, para el desarrollo, para el progreso del país en general, y muy especialmente de todo el centro y el suroccidente de Colombia”, dijo el gobernador Aníbal Gaviria.



El mandatario departamental, que deja su cargo hoy, reiteró la importancia de esta megaobra, que en el departamento se viene pensando desde hace 50 años y que desde hace cinco comenzó a materializarse.



La excavación comenzó a mediados del 2018 y en todo este proceso se han sacado 1,4 millones de metros cúbicos de tierra y roca, que son aproximadamente el 50 por ciento del volumen de la pirámide de Giza o Keops. El material excavado equivale a 95.000 volquetas, es decir, una fila desde Medellín hasta el Cabo de la Vela.



El Metro de la 80, una meta en el transporte para Medellín

El Metro de la 80 tendrá unos 12,5 km de extensión Foto: Alcaldía de Medellín

En el caso de Medellín, este 2023 fue vital para lograr la firma del contrato de inicio de las obras del metro de la 80, que será la tercera línea de metro de la capital antioqueña. Así pues, en el 2024 comenzarán las obras físicas de este importante proyecto, que beneficiará a un millón de personas en el occidente de la ciudad y que estará listo entre 2028 y 2029.



También el tema férreo en el 2024 será definitivo, pues se conocerá si finalmente el proyecto Tren del Río, que servirá como soporte de la línea A del metro, será cofinanciado o no por la Nación mediante la ley de metros.



El proyecto se encuentra en detalles finales para poder ser presentado ante el Ministerio de Transporte y obtener el aval técnico, y así pasar a la fase del aval financiero, a cargo del Ministerio de Hacienda.



Asimismo, hay expectativas sobre lo que pasará con Hidroituango, que ya tiene cuatro unidades generando energía, y el contrato firmado de las obras civiles con la firma colombochina Consorcio CYS, conformada por Yellow River CO LTD Sucursal Colombia y Schrader Camargo SAS.

Prototipo del Metro de la 80 Foto: Metro de la 80

Con el 50 por ciento de Hidroituango en operación –y teniendo en cuenta que EPM le transfiere al Distrito de Medellín el 55 por ciento de sus utilidades al año–, se calcula que el presupuesto que tenga Federico Gutiérrez en su segunda alcaldía sea el mayor de la historia de la ciudad.



El gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tendrá que sortear lo que pase con la delegación minera, algo que no ha sido prorrogado. De no hacerse, le quitaría al departamento la autonomía que ha mantenido en esta industria.

Las obras de Protección Costera en Cartagena

En el caso de Cartagena, el principal proyecto que el Gobierno Nacional culminará en el 2024 en la ciudad es la protección costera. Esta es la obra más grande que ha emprendido el Estado hasta ahora en la lucha contra la erosión marina en el país, que hoy amenaza con devorar la zona turística de Bocagrande y el Centro Histórico, la joya del turismo nacional.



La ejecución de este proyecto está en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y tiene un valor de 160.000 millones de pesos. La Nación aportó 100.000 millones y la ciudad, 60.000 millones más. La obra está en un 85 por ciento, y pese a que, según la UNGRD, faltan al menos 50.000 millones más, el proyecto culminará en el 2024.



Así van las obras de Protección Costera para Cartagena Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

De esta primera obra se desprende el Gran Malecón del Mar, una de las obras más esperadas en Cartagena para el 2024, y fue una de las promesas de campaña del alcalde electo, Dumek Turbay.



Los trabajos de protección costera de la ciudad, que van desde Bocagrande hasta el barrio El Cabrero, que avanzan en un 85 por ciento, serán la base sobre la que se ejecutaría el Gran Malecón del Mar, que inicia en Bocagrande y culmina en Playa Azul de La Boquilla, conectando las playas del norte de la ciudad con el Centro Histórico y la zona turística de Bocagrande.



Este proyecto promete la construcción de ciclorrutas, parques lineales y zonas de comida a lo largo de gran parte de la zona costera cartagenera.



Otro proyecto para la ciudad en el 2024 es la Unidad Deportiva de Chambacú, un megacomplejo deportivo que promete darle vida a una zona deprimida a pocos metros del Centro Histórico, hoy copada por habitantes de calle y expendedores de droga.



Bocagrande: Playa 5, hace parte de las obras para la protección costera de Cartagena. Foto: Consorcio Proplaya

La Unidad estaría conectada con el parque Espíritu del Manglar, un parque infantil en medio de la naturaleza que el alcalde electo, Dumek Turbay, inauguró durante su periodo como gobernador de Bolívar.



Otra obra con la cual las autoridades buscan brindarles calidad de vida a los cartageneros y visitantes es el malecón sobre la ciénaga de la Virgen, un proyecto que busca cambiarle la cara a una de las zonas más vulnerables de la ciudad, conformada por el mal llamado cinturón de pobreza histórica de Cartagena, integrado por barrios como Olaya Herrera, Candelaria y El Pozón.Este malecón se levantará sobre la vía perimetral, evitando además que siga la invasión de este cuerpo de agua con rellenos y engrosando los cinturones de miseria.

REDACCIÓN NACIÓN - EL TIEMPO