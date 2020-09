Los vendedores que se verían afectados por el túnel de La Línea

Aunque la mayoría de colombianos celebran la inauguración del túnel de La Línea, un grupo de al menos 60 personas que conforman la asociación de vendedores Boquerón – Alto de La Línea, hace un llamado al Gobierno Nacional para obtener algún tipo de ayuda pues con la puesta en servicio del túnel ‘Darío Echandía’ y las demás obras anexas, los vendedores de la vía se quedarían sin sus empleos informales.

Olga Janeth Reyes, vendedora informal y miembro de la Asociación, relató que lleva 20 años trabajando en la vía La Línea. ‘’Años atrás nos hemos venido beneficiando por los trancones y el flujo vehicular que pasa por aquí pero ahora no sabemos. La mayoría somos madres cabeza de familia y de la tercera edad. Estamos pensativos porque ya son cuatro carriles, los carros avanzan más rápido, ya no va ser igual para nosotras’’.



La mujer vendía tintos y aromáticas en el sector donde anteriormente estaba ubicado el peaje pero con la reubicación de este punto, ella tuvo que buscar otro lugar para ofrecer sus productos.



‘’El gremio del transporte nos ha favorecido al comprar nuestros productos todos estos años. En mi caso, vendiendo tintos he sacado a mis hijos adelante y hasta tengo un hijo en la universidad. En esta carretera se encuentran ventas de todo un poquito’’, dijo Reyes.

Otra mujer que vive este mismo drama es Sandra Vargas, quien contó que ‘’estamos muy preocupados y le pedimos al Presidente Iván Duque, porque nos vamos a quedar sin trabajo, yo llevo 23 años trabajando en el sector del peaje. Para los transportadores va a ser algo muy bueno porque se van a ahorrar tiempo en carretera, pero qué va a pasar con nosotras que no tenemos un subsidio, ni casa propia y vivimos de la venta de tinto. Antes teníamos dos carriles, pero ahora con cuatro, quién va a parar a comprarnos’’, comentó la mujer.



La mayoría de estos vendedores se ubicaban tradicionalmente cerca al antiguo peaje de Cajamarca, pero con la reubicación de este sitio, cada uno buscó un nuevo punto para sus ventas.

Desde hace 23 años, Olga Lucía Ramírez tiene un restaurante en el Alto de La Línea pero próximamente tendrán que salir de esa zona pues ‘’van a construir una glorieta de la doble calzada en este sector pero mientras tanto, las ventas se van a ver reducidas porque no sabemos si los conductores van a parar como antes’’.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA