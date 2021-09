A un año de la apertura del túnel de La Línea, faltan obras por entregar

Tras cumplirse un año de la puesta en funcionamiento del túnel de La Línea y cuatro túneles más, además de algunas obras como puentes, intercambiadores y parte de una doble calzada, el balance ha sido positivo según el Instituto Nacional de Vías (Invías).



En 365 días solo se presentaron dos accidentes de tránsito sin ninguna fatalidad y estos se generaron por imprudencia de los conductores.



Aunque Invías advirtió que no se han presentado cierres generados por problemas en la estructura o composición de las obras entregadas, el tránsito por la vía sí se ha tenido que restringir durante las noches y por algunos meses debido a los derrumbes que se han presentado en la zona.



Durante el primer año transitaron 1'150.830 vehículos por el túnel de La Línea, unos 3.000 o 3.500 diarios. No obstante, se presentan picos de mayor afluencia que están relacionados con las temporadas vacacionales y con el transporte de carga, que fluctúa de acuerdo con la operación del puerto de Buenaventura.



El proyecto de infraestructura vial está integrado por 25 túneles, 31 puentes y 3 intercambiadores que conforman entre sí 30 kilómetros de doble calzada entre Calarcá y Cajamarca.



Sin embargo, hace un año se entregaron unas 13 obras y quedaron pendientes 20 túneles cortos y 26 puentes, entre ellos el más extenso, el puente Yarumo Blanco, que tiene forma de herradura. Además del resto de kilómetros de la doble calzada entre Quindío y Tolima.



El director general de Invías, Juan Esteban Gil, informó que la entrega de las obras será en las próximas semanas. "Para ello se adelantan actividades de finalización de los trabajos como pavimentación, señalizaciones y preparación para la operación".



Según Gil, la ola invernal que azotó al país en octubre de 2020, la pandemia por el covid-19 y el paro nacional afectaron algunos tiempos de las obras.



‘’El cronograma previsto se venía adelantando conforme lo establecido, sin embargo, este se vio alterado por eventos externos’’, dijo el funcionario.



