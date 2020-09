Protestas en la vía La Línea por posibles afectaciones a una vereda

Centenares de personas que habitan en la vereda Cristales de Cajamarca, realizan una protesta en el sector del portal Bermellón, en la vía La Línea, pues aseguran que están afectados por la inauguración del túnel 'Darío Echandía', debido a que la carretera que tradicionalmente era en doble sentido ahora operará en un solo carril de descenso hacia Calarcá, Quindío.



Además, se quejan por las averías y daños en sus viviendas producto de la construcción del túnel principal y que a pesar de los reclamos ante el Instituto Nacional de Vías (Invias), no han sido reparadas.



"Nosotros ya no tenemos vía de acceso a Cajamarca, quedamos aislados de nuestro pueblo, tenemos que dar la vuelta hacia Calarcá para poder subir a Cajamarca. A nosotros no se nos ha tomado en cuenta en ningún momento y venimos afectados desde que empezaron a cerrar la vía. En cuanto a los daños en nuestras casas, cuando nos acercamos a las oficinas de Invias no tenemos una respuesta clara", dijo Jhon Fredy Pinzón, habitante de la vereda.



Propietarios de fincas, dueños y trabajadores de negocios ubicados en la vía, mecánicos, montallantas y habitantes de la vereda Cristales, que suman unas 300 personas, reclaman por una solución.



"Nos tocó salir a protestar porque el Gobierno Nacional está hablando maravillas y sí es una gran obra, pero nosotros los que quedamos en la mitad de la obra qué pasará con nosotros", agregó Pinzón.



Por su parte, Julieth Mora, habitante de la zona, comentó que está afectada porque al quedar la vía en un solo sentido "se me incrementa el transporte para el traslado del ganado, además vendemos queso en la vía y la mayoría se venden para los transportadores que van hacia Bogotá pero ya no voy a poder comercializar ahí. Mi casa también está llena de grietas, pero eso nunca nos lo han reconocido".



Trabajadores hacen los últimos retoques estéticos al Túnel de La Línea que será inaugurado el viernes 4 de septiembre. Tiene una longitud de 8.65 kilómetros. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Añadió que si tienen una emergencia "no sabemos cómo vamos a ir a Cajamarca. No estamos en contra del túnel pero lo que queremos es que no nos aíslen, queremos una justa reparación y no tener que abandonar nuestros hogares", dijo la mujer.



Y explicó que "al quedar la ruta en un solo sentido, no tenemos cómo ir a Cajamarca, tendríamos que dar la vuelta hasta el Quindío entrar por el túnel para poder salir a nuestro municipio que es Cajamarca. Nos preocupa la vida de las personas, si llega a ocurrir un accidente esa persona tiene que dar toda la vuelta hasta Calarcá. Es absurdo, la movilidad para nosotros quedó reducida".



