Preocupación en Quindío: cierre en La Línea afectaría el turismo

Luego de conocerse que el corredor vial entre Calarcá (Quindío) y Cajamarca (Tolima) estará cerrado al menos dos meses para los vehículos particulares, el gremio del turismo en el Quindío expresó su preocupación pues los viajeros podrían cancelar sus visitas a esta zona del país.



El director de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en el Quindío, Eduardo Mejía, había expresado recientemente que todas las esperanzas del gremio estaban puestas sobre esta temporada que se avecina y que registraban reservas por un 70 por ciento.



(Además: Amplían por 2 meses el cierre de la vía de acceso al túnel de La Línea)

Pero ahora ha generado incertidumbre en el gremio, pues ya se comenzaron a presentar cancelaciones en dichas reservas.



La alternativa para los conductores que se movilizan desde Cundinamarca hacia el Eje Cafetero es transitar por el Alto de Letras pero algunos no consideran esa opción.



‘’Si la gente viene por (Alto de) Letras hay más peajes, así que pedimos que bajen esas tarifas para que la gente pueda venir. Teníamos más del 70 por ciento en reservas, pueden demorarse más viajando, pero les pedimos que no cancelen sus viajes’’, dijo la presidente del Comité Intergremial del Quindío, Diana López.



(En otras noticias: ¿Por qué está cerrada la vía de acceso al túnel de La Línea?)

Zona del derrumbe. Foto: Cortesía Invías

Pero los conductores ya han expresado su incomodidad. Adolfo Cifuentes, un conductor que estaba en el Eje Cafetero y tuvo que tomar la vía alterna por el Alto de Letras le contó a este medio que los costos se incrementaron pues ‘’tuve que pagar más dinero de combustible, pagué 9 peajes mientras que por La Línea eran 5 o 6, y me tomó más tiempo llegar a mi destino, por donde lo mire nos vemos perjudicados los conductores’’.



Por este motivo en la región ya están buscando estrategias para no perder los ingresos que deja el turismo: ‘’No hay duda que esto es una gran dificultad, vamos a tener un evento difícil de afrontar pero estamos planteando alternativas y estamos gestionando con varias entidades para que nos ayuden con campañas y estrategias’’, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada.



Para el gremio esta es una gran afectación, ya que cientos de viajeros habían seleccionado el destino con el propósito de conocer el túnel de La Línea, pero ya no lo podrán hacer.



(Le puede interesar: Defensa del alcalde que se fue de fiesta tras decretar toque de queda)



Aunque el deslizamiento de tierra no se presentó en la estructura de 8,6 kilómetros de longitud sino a unos 4 kilómetros de allí, el paso por este tramo solo está habilitado para vehículos de carga y vehículos de transporte público y solo entre las 6:00 a.m., y las 2:00 p.m.



El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que durante el horario de cierre diurno se realizarán actividades de remoción y estabilización del talud de Bellavista, que es la zona donde se presentó el derrumbe. Y en las noches los trabajos continuarán si las lluvias y el comportamiento del talud así lo permiten.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

Armenia

Otras noticias de Colombia

- Polémica en San Andrés por millonario contrato para alumbrado navideño



- Un jaguar de 100 kilos salió a cazar y fue arrollado por un carro



- La bella historia de un manatí que cambió la vida de una población