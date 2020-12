¿Por qué está cerrada la vía de acceso al túnel de La Línea?

El Instituto Nacional de Vías (Invías) prolongó por dos meses el horario de cierre de la vía Calarcá-Cajamarca, por el riesgo de nuevos deslizamientos y por la intervención y estabilización del talud Bellavista en el kilómetro 38+900.



Según las autoridades, la remoción de tierra se demora ya que en total cayeron 75.000 metros cúbicos de material sobre la vía.



Es por esta razón que por la vía que conduce al nuevo túnel de La Línea solo pueden circular vehículos de carga y de transporte público de pasajeros entre las 6:00 a. m., y las 2:00 p. m., mientras que los particulares deberán desplazarse por el Alto de Letras, ya que el tránsito de carros y motocicletas está totalmente restringido.



“La parte alta de la montaña sigue generando riesgos de deslizamiento, ya accedimos con nuestra capacidad operativa y tenemos control de esa parte. Ahora esperamos evacuar y remover el deslizamiento”, aseguró el director de Invías, Juan Esteban Gil.



Y agregó que “seguimos con el riesgo de que si las lluvias se presentan en gran magnitud y saturan el talud podría caerse de manera natural. Es un trabajo de estabilización que tardará por lo menos dos meses”.

El ingeniero quindiano y presidente de la veeduría del túnel de La Línea, Uriel Orjuela, explicó que la actual emergencia es producto de “un fenómeno de movimiento en masa que ha existido toda la vida sobre la carretera y que está impactando la carretera actual y las obras que se adelantan allí”.



El deslizamiento se presentó en el sector conocido como La Paloma, en el Tolima y no afecta las estructuras del túnel Darío Echandía de. 8,6 kilómetros de longitud ni de los túneles cortos ‘Oso de Anteojos’, ‘Los Colibríes’ y ‘Barranquero’.



“Hay que realizar manejo de aguas de infiltración y de aguas escorrentía superficial para poder detener el movimiento de la montaña y garantizar no solo la estabilidad de las obras sino la seguridad de los usuarios de la vía, sobre todo en la zona de carretera a cielo abierto que es quizá la parte más vulnerable”, dijo Orjuela.



El ingeniero agregó que “el exceso de agua producto de las lluvias de los últimos días ha acelerado los procesos de movimientos en masa y esto tiene en jaque la movilidad de la vía. Esta es una cordillera muy difícil, se han generado problemas históricamente y toda la vida se han presentado deslizamientos sobre la carretera”.



Finalmente, Orjuela recomendó “más que hacer muros de contención, a mi modo de ver hay que drenar el agua que tiene infiltrada la montaña, y ya le he dado estas recomendaciones al director de Invías y a los ingenieros”.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

Armenia

