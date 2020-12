¿Por qué está cerrada la vía de acceso al túnel de La Línea?

Aunque los conductores que transitan por el corredor vial entre Calarcá y Cajamarca, en el centro del país, confiaban en que la apertura del túnel principal y los tres túneles cortos mejorarían las condiciones de la vía que por décadas ha registrado afectación en la movilidad por cuenta del invierno y los accidentes, esto no ha sido así.



Casi un mes y medio después de la inauguración del túnel, el Instituto Nacional de Vías (Invías) ordenó un cierre nocturno de la vía para adelantar las labores de estabilización del talud Bellavista, que está ubicado en el kilómetro 38+900, en el Tolima y que está presentando saturación en el suelo.



No obstante, los trabajadores de Invias no alcanzaron a estabilizar este talud y las lluvias generaron un derrumbe en esta zona.



‘’La parte alta de la montaña sigue generando riesgos de deslizamiento, ya accedimos con nuestra capacidad operativa y tenemos control de esa parte. Ahora esperamos evacuar y remover el deslizamiento’’, informó el director de Invias, Juan Esteban Gil.



Agregó que ‘’seguimos con el riesgo de que si las lluvias se presentan en gran magnitud y saturan el talud podría caerse de manera natural. Es un trabajo de estabilización que tardará por lo menos dos meses’’, informó el funcionario.

El ingeniero quindiano y presidente de la veeduría del túnel de La Línea, Uriel Orjuela, explicó que la actual emergencia es producto de ‘’un fenómeno de movimiento en masa que ha existido toda la vida sobre la carretera y que está impactando la carretera actual y las obras que se adelantan allí’’.



El deslizamiento se presentó en el sector conocido como La Paloma, en el Tolima y no afecta las estructuras del túnel ‘Darío Echandía’ de 8,6 kilómetros de longitud ni de los túneles cortos ‘Oso de Anteojos’, ‘Los Colibríes’ y ‘Barranquero’.



De hecho, la zona que se podría ver más afectada sería la carretera a cielo abierto. ‘’Hay que realizar manejo de aguas de infiltración y de aguas escorrentía superficial para poder detener el movimiento de la montaña y garantizar no solo la estabilidad de las obras sino la seguridad de los usuarios de la vía, sobre todo en la zona de carretera a cielo abierto que es quizá la parte más vulnerable’’, dijo Orjuela.



El ingeniero señaló que ‘’el exceso de agua producto de las lluvias de los últimos días ha acelerado los procesos de movimientos en masa y esto tiene en jaque la movilidad de la vía. Esta es una cordillera muy difícil, se han generado problemas históricamente y toda la vida se han presentado deslizamientos sobre la carretera’’.



Finalmente, Orjuela recomendó ‘’más que hacer muros de contención, a mi modo de ver hay que drenar el agua que tiene infiltrada la montaña, y ya le he dado estas recomendaciones al director de Invias y a los ingenieros, no solo ahora por la emergencia de ahora sino producto de las mesas con la veeduría, siempre hemos tenido inquietud con ese sitio’’.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

Armenia

