Túnel de La Línea podría dejar de funcionar: proyecto en vilo por presupuesto general

Luego de la alarma que encendió la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) por la decisión del Gobierno nacional de expedir un decreto que determina la liquidación del presupuesto 2024 y que dejaría sin recursos a varios proyectos, entre ellos el túnel de La Línea, gremios y congresistas de la región se han pronunciado solicitándole al Gobierno Nacional que corrija el error.



(Además: Tunja funcionará las 24 horas: alcalde ruso Mikhail Krasnov da detalles de estrategia)



El presidente del Comité integremial del Quindío, Uriel Orjuela, señaló que es preocupante que algunos proyectos viales como el túnel de La Línea se queden sin recursos.

Al no incluirse los recursos en el proyecto específico pues no se pueden ejecutar los recursos FACEBOOK

TWITTER

“Vemos con preocupación el tema porque lo que hay en este momento es un contrato de operación y mantenimiento que tiene fecha de vencimiento para el mes de marzo y la operación de este corredor es vital para el país y se debe garantizar la seguridad y la movilidad por allí”.



El ingeniero agregó que “el llamado es que se hagan los esfuerzos necesarios para garantizar la operación del corredor y demás proyectos, este corredor es muy especial por la cantidad de túneles, viaductos y la misma carretera que tiene puntos críticos que obligan a estar atendiendo con los mantenimientos de manera permanente”.



(También: Exclusivo: esta es la nueva especie de ave que colombianos descubrieron en el Caribe)



A través de un comunicado, el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, reveló la alerta que se generó en el gremio debido al grave riesgo en el que quedan proyectos que están a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Facebook Twitter Linkedin

Túnel de La Línea. Foto: Archivo Particular

“La no corrección de los yerros del Decreto de Liquidación del Presupuesto asignado al sector transporte, pone en jaque proyectos estratégicos como la primera línea del Metro de Bogotá y la operación del túnel de La Línea. No honrar el compromiso soberano de las vigencias futuras atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista, sin duda alguna, el activo más preciado consolidado por el país en los últimos 30 años. La omisión del Gobierno nacional ya está afectando miles de empleos”, dijo Caicedo.



(Lea: No pasó la propuesta de condecorar al presidente Petro en Concejo de Bucaramanga)



La entidad reveló que en el decreto de liquidación del presupuesto del 2024, el Gobierno Nacional omitió la desagregación de 12,5 billones de pesos para asegurar los recursos de inversión de proyectos a cargo de Invías y la ANI.

Facebook Twitter Linkedin

Inauguración Túnel de la Línea, durante la administración de Iván Duque. Foto: Presidencia

“Son recursos que se incluyen en vigencias futuras desde el año 2020 y obviamente al no incluirse los recursos en el proyecto específico pues no se pueden ejecutar los recursos”, dijo el representante a la Cámara por el Quindío, Jhon Edgar Pérez.



(Le recomendamos: El pasaje del bus urbano en Barranquilla aumenta a partir de este jueves 15 de febrero)



El congresista añadió que “esa es la alerta que se genera, no solamente es un error sino también es contrariar la Ley, el estatuto orgánico del presupuesto que es el decreto 111 de 1996 y la Ley 174 del 1994 y es dejar de asumir compromisos con cargo al presupuesto de vigencias futuras que ya habían sido comprometidos mediante un documento Compes”.



Con este error quedan en vilo contratos de mantenimiento de vías nacionales no concesionadas ya que no cuentan con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y se podría llegar a suspender el tránsito por corredores viales como el túnel de La Lı́nea, cuyo contrato vence en marzo.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO