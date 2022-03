Debido a la falta de transporte escolar, un grupo de niños pertenecientes a la institución educativa rural San Rafael, en Calarcá, Quindío, decidió interrumpir por varias horas el tránsito en uno de los túneles cortos de la vía La Línea.

Los estudiantes bloquearon el túnel Cóndor de los Andes con el propósito de llamar la atención de las autoridades para que agilicen la contratación del servicio de transporte escolar rural y que los menores no continúen exponiéndose mientras recorren la vía o pidiendo un cupo a los conductores que pasan por esta carretera.



"Ya estamos en marzo y no tienen transporte. Muchos viven en la parte alta y tienen que bajar a pie exponiéndose por la vía. Muchos muleros nos hacen el favor de bajarlos, pero si les llega a pasar algo a uno de los niños; el mulero se mete en un problema", denunció Marina García, familiar de uno de los estudiantes.



La acudiente agregó que todos los años es lo mismo. "Nos tocó hacer este plantón para que nos escuchen y que los derechos de los niños no sean vulnerables. Hay padres que llevan hasta 3 y 4 niños en una moto, no es justo tanta demora con el contrato del transporte escolar".

Estudiantes de la institución educativa San Rafael de Calarcá bloquearon el ingreso a uno de los túneles en la vía La Línea. Reclaman el servicio de transporte escolar. pic.twitter.com/IHUtGh3m0p — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) March 2, 2022

El transporte escolar de los estudiantes de la institución le corresponde a la Alcaldía de Calarcá, pero la entidad informó que el proceso actualmente está en la etapa de adjudicación del contrato.



El secretario de Gobierno de Calarcá, Juan David Ospina Salcedo, aseguró que el próximo lunes empezaría a funcionar el servicio del transporte escolar. "El compromiso con la comunidad es que el lunes se preste el servicio en esta vereda y en las demás de Calarcá", dijo.

Los niños bloquearon el tráfico en el túnel Cóndor de los Andes. Foto: Archivo particular

Este colegio lo hicieron y no le pusieron señalización, nadie sabe que hay un colegio en esta zona, no tiene nada, no tiene internet, es un colegio abandonado por todos FACEBOOK

Los padres de familia y los estudiantes advirtieron que si el próximo lunes no cuentan con el servicio; volverán a bloquear el paso en La Línea.



Esta institución educativa está ubicada en la vereda San Rafael, a un costado de la doble calzada que conduce al túnel de La Línea. Hace unos años fue reubicada unos metros más arriba pues uno de los viaductos del proyecto Cruce de la cordillera Central pasaba a un lado del plantel educativo.



"Este colegio lo hicieron y no le pusieron señalización, nadie sabe que hay un colegio en esta zona, no tiene nada, no tiene internet, es un colegio abandonado por todos", reclamó García.



La Alcaldía de Calarcá y la Secretaría de Educación del Quindío enviará una solicitud al Instituto Nacional de Vías (Invías) para la instalación de señalización en la vía, un reductor de velocidad e instalación de un letrero que anuncie la ubicación del plantel para evitar accidentes.