Miles de personas llegaron hasta Tacueyó en Cauca para despedir al consejero Miller Correa. Al amigo, al esposo, al padre, al guerrero.Fue un desfile de recuerdos, historias y tristeza, que recorrieron las calles del resguardo que hace 40 años lo vio nacer y crecer.

“Voy a extrañar mucho a Miller, sus chistes, sus enseñanzas, pero yo creo que lo mantendremos vivo si seguimos su legado”, expresó Dora Muñoz, esposa del consejero.



Ese territorio también fue testigo de su formación como un líder destacado. Correa tenía trascendencia en sus comunidades.



Su interés por el proceso organizativo indígena lo convirtió en forma temprana en un dirigente importante del Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué Chocué. Fue justamente donde conoció a Dora, su esposa.



Ejerció como gobernador del Cabildo Indígena de Tacueyó en dos ocasiones, fue coordinador del Plan de Vida y del Centro de Educación Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC), concejal y secretario de gobierno del municipio de Toribío.



Debido, a su compromiso comunitario, desde el 21 de junio del 2021, las autoridades tradicionales lo eligieron como ‘Thu’tenas’ (consejero) de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), labor que ejercía hasta el momento en el que los violentos le quitaron la vida.



Hace más de 30 años, el consejero perdió a su padre a causa de las balas asesinas. Hoy, la historia se repite. Otro hijo que apenas entraba a su juventud, pierde a su progenitor.



Una familia, una comunidad entera lloran esta perdida.



“Miller no era una persona perfecta, pero era una persona única, soñadora, llena de esperanza, llena de sueños, de fuerza, de amor por la gente y por el territorio”, agrega la esposa del dirigente, reconocida comunicadora indígena de la región.



Con este crimen serían 14 los indígenas asesinados en el Cauca y nueve de estos en el norte de ese departamento en lo que va corrido de este año.



El cuerpo del consejero fue hallado este martes 15 de marzo con señales de disparos con arma de fuego a las afueras del barrio Lomas de Granada de Popayán.



Según testigos, el ‘Thu’tenas’ fue visto por última vez alrededor de las 6:40 de la tarde de este lunes al norte de la capital caucana.



En un pronunciamiento hecho por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), se señala que este es un crimen político que afecta enormemente al movimiento indígena caucano.



“Creemos que es un crimen político en la medida en que las circunstancias y las evidencias alrededor de la escena de los hechos indican que no se trata de un simple robo”, aseguró el líder indígena Eduin Capaz Lectamo en representación de la consejería del CRIC.



“Al parecer se estarían dando retaliaciones frente a lo que está sucediendo en el país, frente a las últimas coyunturas electorales”, agregó Capaz.



El nombre de Miller Correa, apareció el pasado 7 de marzo en un panfleto, firmado supuestamente por las ‘Águilas Negras Bloque Suroccidente de Colombia’ en el que se realizaban amenazas contra él y contra otros líderes del norte de ese departamento.



Aida Quilcué, reconocida líder de la región y quien logró en las recientes elecciones una curul en el Senado por la Circunscripción Especial Indígena del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), indicó que este 16 de marzo se conoció un nuevo panfleto amenazante hacia líderes del pueblo Nasa y en el que ‘Las Águilas Negras’ se responsabilizan del asesinato de Miller Correa.



“Estamos cumpliendo nuestro comunicado anterior, ya comenzando a limpiar de líderes indígenas y sociales. No se la creían, ahí tienen a su líder izquierdoso Miller Correa en las cuatro tablas. Vamos a hacer masacres colectivas, no nos vamos a dejar doblegar por el llamado Pacto Histórico”, dice el comunicado firmado supuestamente por ese grupo armado.



En el panfleto, nombran a varios líderes de la región que van a “dar de baja”, entre esos, Eduin Capaz.



Hoy, Miller Correa, retorna a la madre tierra, al lado de su padre. Sus amigos, compañeros, familiares, lo despiden con flores, lágrimas y abrazando su legado de lucha y convicción, de una persona que nunca se doblegó ante las adversidades y que dio su vida por la organización indígena nortecaucana.



La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), rechazó el asesinato de la autoridad indígena José Miller Correa Vásquez, a quien hombres armados le quitaron la vida en el departamento del Cauca.



“José Miller fue un aliado muy importante de la Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad, programa de Asocaña, en la protección y conservación del medio ambiente”.



“Como representante legal de la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco, lideró un convenio con esta fundación, logrando aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos para adelantar procesos de conservación a través de la protección de fuentes hídricas, el manejo eficiente del recurso hídrico y el fortalecimiento de la autonomía alimentaria de estos resguardos indígenas, como un aporte a la implementación del Plan de Vida Proyecto Nasa”, agrega el texto.



Desde ese sector, expresaron su solidaridad con familiares y allegados del dirigente, “a quien siempre agradeceremos por ser un ejemplo del trabajo conjunto entre comunidades y agroindustria en pro de la sostenibilidad en la región”.



Por este caso, en las últimas horas fue judicializado un hombre, señalado de ser el presunto responsable de ocultar el vehículo en el que se movilizaba el consejero de la ACIN.



A esta persona se le imputó cargos por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; asimismo, se le imputó el delito de receptación. Ninguno de los delitos fue aceptado.

