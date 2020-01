Tribunal suspende otra vez el cobro del predial en Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander suspendió la resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), del 24 de diciembre de 2019, con la cual se adoptó la actualización catastral para los sectores 1, 3, 6, 7, 8, 9 y rural, que conforman unos 40 barrios, todas las veredas y corregimientos, y que equivalen a cerca de 80.000 predios, es decir, el 40% del total.

Así las cosas, la Alcaldía de Bucaramanga reliquidará los recibos del impuesto para estos sectores, pues en ellos ya se reflejaba el incremento por dicha actualización pero que ahora, con la medida provisional de suspensión por parte del Tribunal, se debe reducir el valor y tan solo incrementar el 3,8 % de ley.



Con este fallo se cumplió lo que temía el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, y el Concejo, que una demanda tumbara el cobro al 40 % de los predios actualizados y cuyo incremento se debía pagar en 2020, que sumado al 60 % que viene suspendido desde 2019 se completa el 100% de los predios sin el aumento de la actualización. Con estas medidas judiciales, según el Alcalde, el municipio dejaría de recibir unos $70.000 millones.

La demanda que suspendió el cobro de la actualización en el 40 % de los predios la interpuso el exconcejal de Bucaramanga, Pedro Nilson Amaya, quien también interpuso la del 2019, y en ella demostró que el Igac estaba reproduciendo un acto administrativo con la misma modalidad del año pasado, situación que no se podía hacer porque actualmente cursa una sanción en contra del mencionado documento.

“El magistrado nos dio la razón y en menos de ocho días se pronunció. Ahora, la Alcaldía tiene que reliquidar los recibos con la actualización catastral antigua y solo incrementar el valor en un 3,8 % de ley”, aseguró Amaya.



En cuanto a la afectación a las finanzas del municipio por el dinero que se dejaría de recibir, Amaya explicó que no hay una afectación porque “el incremento por actualización catastral que se incluyó en el presupuesto de 2020 no era real y por eso hice la observación cuando la Alcaldía presentó el proyecto. Por esta razón el Concejo no aprobó el presupuesto, porque estaba desbordado, y fue así que la Alcaldía lo expidió por decreto”, indicó Amaya.

El exconcejal agregó que el municipio se desbordó en el cobro del impuesto y con la población más vulnerable, pues la actualización que se estaba cobrando era para los estratos 1, 2 y 3.



La recomendación a los contribuyentes, precisó Amaya, es que no paguen por ahora el impuesto hasta que la Alcaldía haga el ajuste en los recibos. Una vez se aplique el aumento del 3,8 % sí se podrá pagar. A quienes pagaron les queda esperar a que el Consejo de Estado defina el litigio.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA