Tribunal del Quindío ordena limpiar quebradas y ríos de Armenia

Tras una demanda de la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Administrativo de Quindío ordenó implementar en un término de tres meses el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para las 54 quebradas y ríos de Armenia.

En la decisión incluye a varias entidades como la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), al municipio de Armenia y a Empresas Públicas de Armenia (EPA) para que realicen un plan que contenga medidas a corto plazo para el saneamiento y descontaminación de las fuentes hídricas, priorizando aquellos puntos que se encuentren en mayor grado de contaminación.



Además, también le pidió a la autoridad ambiental, como encargada de la expedición de los permisos de vertimientos, hacer control y realizar seguimiento para verificar el cumplimiento de los 298 puntos de vertimiento inventariados a la fecha.



“No puede ser que Armenia siga teniendo sus quebradas contaminadas, convertidas en cloacas y caños de aguas negras y que no hayan tomado medidas sobre eso ni soluciones concretas con la mera disculpa de que no hay presupuesto”, dijo el procurador para asuntos ambientales, Diego Trujillo.



El Ministerio Público señaló que pese a que la ciudad no cuenta con el PSMV, la EPA continúa dando disponibilidades, factibilidades y prefactibilidades del servicio de alcantarillado para nuevas construcciones, “aumentando así la carga contaminante de las quebradas, sin garantizar a corto, mediano y largo plazo el tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas”, dice el documento de la Procuraduría.



“Si bien hay obstáculos presupuestales, por lo menos hay que tomar los correctivos y no aumentar el problema, eso lleva a que los constructores estén proponiendo que para obtener los permisos sean ellos los que construyan las plantas de tratamiento privadas para cada predio. Uno escucha irresponsablemente al gerente de la EPA diciendo que no tienen modo de solucionar el problema”, dijo el procurador Trujillo.



Por su parte el alcalde de Armenia, Óscar Castellanos señaló que “es un tema complejo, hay un problema a nivel nacional y es darle manejo a las aguas residuales, tenemos proyectos en los que ya estamos trabajando para tener nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales.”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO