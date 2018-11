Tribunal reanuda consultas previas por playas en Cartagena

Un auto de desacato emitido por el Tribunal Administrativo de Bolívar llama a las comunidades negras del corregimiento de La Boquilla, en el norte de Cartagena, a hacerse presentes en las consultas previas con el Hotel las Américas y reanuda la polémica por la concesión de un fragmento de playa.



La Magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, Claudia Patricia Peñate ordenó a La Dirección General Marítima, Dimar; a la dirección de consultas previas del Ministerio del Interior y al Distrito de Cartagena reanudar el proceso de consultas previas con las comunidades negras del corregimiento de La Boquilla con relación a la concesión de 16 metros cuadrados de playa que desde hace 12 años disfruta el Hotel Las Américas, en el norte de Cartagena.

"Este es un llamado a que las comunidades negras de la Boquilla que ya cuentan con un nuevo representante legal participen de estas consultas porque no habían asistido debido a que no contaban con representante", señaló la Magistrada Claudia Patricia Peñate.



El Tribunal además ordena no acceder a la solicitud de aplicación de un test de proporcionalidad hecha por el Ministerio del Interior que obvio la presencia de los afro en el proceso.



"El representante legal de las comunidades negras de La Boquilla deberá asistir a las reuniones para las consultas previas y tener la disposición para que se desarrollen en los mejores términos; y en caso de que se evidencien acciones evasivas o negligencia, la dirección de consultas del Ministerio del Interior podrá dar por concluido el proceso y las entidades involucradas podrán aplicar la figura del test de proporcionalidad”, sentencia en uno de sus apartes el auto.

La Playas de la Boquilla en Cartagena son unas de las más concurridas porque son más seguras y limpias. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Una larga puja por las playas



Un fallo del Consejo de Estado, emitido en el mes de febrero del año 2014 había ordenado a la Alcaldía de Cartagena restituir el espacio público de 15.047 metros cuadrados de playa ocupados por el Hotel Las Américas, y anulaba la resolución 0238 de agosto del 2006, que había sido expedida por la Dirección Marítima (Dimar), donde se le entregaba la concesión de dicha playa, durante 10 años, al hotel, a través de su Sociedad Inversiones Talarame.



No obstante, en noviembre del 2014, y ante la ausencia de las comunidades afro que se negaron a participar del proceso, La Dirección General Marítima (Dimar) otorgó nuevamente al cadena hotelera la concesión por 10 años de 8.194 metros cuadrados de la playa ubicada frente al complejo hotelero.

Lo que no se puede olvidar es la titulación colectiva que protege el territorio en La Boquilla FACEBOOK

