Tribunal anuló la elección de Carlos Maya como alcalde de Pereira

En un fallo de primera instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda se declaró este martes la nulidad parcial del acto administrativo que proclamó la elección de Carlos Alberto Maya López como alcalde del municipio de Pereira para el periodo 2020-2023.

La decisión también canceló la credencial entregada por la Registraduría Nacional a nombre de Maya como el mandatario de la capital de Risaralda.



Este proceso de nulidad fue iniciado por los ciudadanos Catalina Ocampo y Émerson Jaimes, quienes denunciaron que presuntamente se habría presionado a funcionarios y contratistas durante la pasada administración de la ciudad para referenciar, al parecer, nombres de posibles votantes que apoyaran la campaña de Carlos Maya para llegar a la alcaldía.



Además, el Tribunal pide que se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue a los señores Fredy Eduardo Ruano López y Diego Fernando Bonilla Ríos. A estos dos exfuncionarios de la alcaldía pasada, cuyo mandatario era Juan Pablo Gallo, se los señala “por la presunta participación en política mientras ejercían los cargos de secretario privado de la Alcaldía de Pereira y director de Servicios Digitales y de Gobierno en Línea para el año 2019”.



Esta decisión será apelada ante el Consejo de Estado, según lo anunció el mandatario de los pereiranos a través de sus redes sociales.



“Me acaban de informar sobre la decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda de declarar la nulidad de mi elección como alcalde de Pereira”, manifestó.



El mandatario agregó que el proceso seguirá ante el Consejo de Estado para demostrar que no existió ilegalidad, como lo dijo la Procuraduría. De momento, tras la apelación, Maya seguiría en el cargo a la espera de conocer un fallo en segunda instancia.



“El Tribunal sostiene que hubo constreñimiento al elector, pero no hay pruebas. Existen funcionarios y contratistas que decidieron apoyar nuestra campaña, pero no ofrecimos dádivas ni nada a cambio”, señaló.



El mandatario agregó que en su campaña se usó tecnología para construir base de datos que permitía compartir información, conseguir seguidores y fidelizar al elector.



“Usamos esta base de datos llamada Kontacto, pero nunca esta aplicación sirvió para el constreñimiento electoral”, añadió.



En octubre pasado, cuando se iban a realizar las elecciones locales, el entonces alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, fue suspendido por la Procuraduría, ente que lo investigó por presunta participación indebida en política. Por esta situación, no pudo concluir su mandato.



El órgano de control, en su momento, anunció que investigaría si Gallo habría solicitado respaldos a las candidaturas de diversos aspirantes.



PEREIRA