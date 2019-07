En 5 días se resolverá situación jurídica del Alcalde de Santa Marta

A través de un fallo, el Tribunal Superior de Santa Marta ordenó al juez Primero Penal del Circuito de Santa Marta, Carlos Julio Zagarra, pronunciarse sobre la apelación de fallo contra el suspendido alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez.

El Tribunal determinó amparar el acceso a la administración de justicia y los derechos fundamentales al debido proceso de Martínez, quien los solicitó mediante una acción de tutela.



Los togados del Tribunal ordenaron al Juzgado Primero Penal de Circuito de Santa Marta que en el “término improrrogable de cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente documento, adopte, dentro del marco de su independencia y autonomía, la decisión que en derecho corresponda en relación al asunto sometido a su conocimiento y el cual tiene que ver con el recurso de apelación interpuesto al interior de la causa penal”.



El resultado podrá ser impugnado dentro de los tres días siguientes a su notificación. El fallo fue remitido también a la Corte Constitucional para su eventual revisión.



Con base a esta solicitud, la audiencia de apelación que estaba programada para el 24 de Julio deberá realizarse de manera anticipada para establecerse si Rafael Martínez regresa a su cargo como alcalde o se mantiene apartado con medida de aseguramiento.

Exhortan al Presidente a nombrar terna

Así mismo, El Tribunal Administrativo del Magdalena dio respuesta a la demanda interpuesta, por la demora en el nombramiento de la terna enviada por el movimiento Fuerza Ciudadana para encargar un Alcalde.



En su pronunciamiento aunque negó la solicitud presentada por el senador Antonio Sanguino respecto a la anulación de la designación de Andrés Rugeles como alcalde encargado, si exhortó al presidente de la República, Iván Duque, a que nombre el alcalde de Santa Marta del movimiento, tal como lo exige la Ley.



El pronunciamiento fue firmado por la magistrada María Victoria Quiñonez Triana, como consecuencia de la demanda presentada el pasado 12 de abril en la que se justifica que Martínez fue elegido Alcalde de Santa Marta en las elecciones del 25 de octubre de 2015 para el periodo 2016-2019 y que ante la solicitud que pasó, el Secretario General de la Alcaldía le otorgó el derecho al disfrute de las vacaciones solicitadas por el Añlcalde entre el 21 de marzo y el 2 de mayo de 2019.



También el Tribunal explica lo planteado por Sanguino: “con base en los hechos resumidos anteriormente, el actor pretende la anulación del Decreto 570 del 12 de abril de 2019, por el cual se designa Alcalde encargado del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. En este caso, Andrés Rúgeles-, expedido por el presidente de la República", afirmó el escrito.



Ante esto el Tribunal solicita se ordene al presidente designar encargado a alguno de los ciudadanos que conforman la Terna enviada por el grupo significativo de ciudadanos Fuerza Ciudadana”.



El Tribunal precisó que si bien en dicho proceso no aplicarían todos los anteriores alegatos “ello no es obstáculo para que esta Corporación exhorte al Gobierno Nacional para que dé cumplimiento a la obligación legalmente”.

“Soy un detenido político”: Martínez

En diálogo con El Tiempo, el alcalde suspendido, Rafael Alejandro Martínez, manifestó que lo único que quiere es que se cumpla la Ley y se restablezcan sus derechos.



“Lo que yo siempre he pedido son garantías. En este caso vía tutela lo que he buscado es que me den garantías procesales, porque aparte que es una detención injusta, este es un proceso que no tiene fundamento jurídico, porque las imputaciones que hace la Fiscalía se van a caer en el juicio”, manifestó el suspendido Alcalde.



Dijo Martínez que su detención es una jugada política, por lo que se considera, “un detenido político".

Roger Urieles Velasquez

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv