Tres municipios de Nariño completaron tres días incomunicados por grave derrumbe

Tres municipios, ubicados en el denominando triángulo del Telembí, completaron tres días completaron aislados con el resto de Nariño por la pérdida de la banca en la única carretera que existe en esa alejada región del departamento.

Se trata de los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán en la costa Pacífica nariñense, que desde el pasado sábado se encuentran incomunicados y enfrentan una grave emergencia.



En la vía que del corregimiento de Junín conduce a Barbacoas, a la altura del sector conocido como La Culumpia se produjo el deslizamiento de tierra lo que impide el paso de vehículos pesados.



La alcaldía de Barbacoas comunicó que por tal motivo “habrá restricción en el tránsito de camiones y buses, se sugiere el tráfico de vehículos pequeños pero con la debida precaución”.



Las mayores afectaciones son para la movilidad de enfermos, medicamentos y elementos hospitalarios, mercancías varias y pasajeros.



El alcalde de Barbacoas, Mario Hurtado, informó que técnicos de la Gobernación de Nariño ya se encuentran en la zona haciendo las revisiones de rigor en la zona, mientras que la unidad que se encarga de ese tramo estudia un plan que permita a un corto plazo resolver el problema.



“Desde la administración municipal estaremos atentos con el fin de mitigar la emergencia que se presenta”, indicó y les pidió a los comerciantes de esa localidad no incrementar los precios en los productos de la canasta familiar.



Su homólogo del municipio del municipio de Magüí Payán, Diego Caicedo, también señaló la gravedad del panorama en esa importante vía terrestre que permite el acceso a esa jurisdicción.



“Estoy muy preocupado por la situación que acaba de pasar en la vía Junín-Barbacoas, se ha derrumbado el sector de La Culumpia”, dijo Caicedo.



Aseguró que ya sostuvo un diálogo con el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, quien le expresó que existe la posibilidad de instalar un puente militar para resolver la emergencia en el menor tiempo posible.



“Quiero hacerle un llamado al Gobierno Nacional y decirle que la vía es una prioridad para el triángulo del Telembí”.



Añadió: “Por favor se nos preste atención porque nosotros necesitamos de esa conectividad terrestre porque es la única vía que conecta con esta zona del país”.



También dijo: "Si eso no se soluciona lo antes posible, no sabemos qué va a pasar con nuestra gente, seguramente iremos a aguantar hambre porque no va a haber por donde ingresar los alimentos”.

Plan de contingencia

Ante esta emergencia vial el Instituto Departamental de Salud de Nariño adoptó un plan de contingencia, que permita garantizar la atención y transporte de pacientes, medicamentos e insumos hospitalarios entre Junín y Barbacoas.



Se acordó un trabajo articulado con las tres Alcaldías de la subregión del Telembí, de manera que podrán disponer de ambulancias para que los pacientes puedan llegar a su lugar de referencia.



La directora encargada de ese organismo, Ana Belén Arteaga, dijo que Barbacoas dispone de una ambulancia que se movilizará desde el casco urbano hasta el sector La Culumpia, al tiempo que Magüí Payán proporcionará otra ambulancia para el trayecto entre La Culumpia-Junín-Pasto o en su defecto hacia las ciudades de Ipiales y Tumaco.



Según la funcionaria, se tomaron medidas para evitar la escasez de medicamentos, material quirúrgico e insumos hospitalarios, incluido el oxígeno.



“Se acordó la provisión de balas y condensadores desde el Hospital San Andrés de Tumaco para abastecer las necesidades de los municipios afectados”, precisó.



En cuanto a la posibilidad de la instalación de un puente militar en la zona aclaró que puede tardar unos ocho días. Sostuvo: “Debemos estar atentos a los requerimientos y eventualidades que se presenten en estos territorios, la idea es hacer el transbordo de los pacientes con las mejores condiciones técnicas disponibles”.



