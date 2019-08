Tres municipios de Caldas, a racionar agua por fuerte verano

Las autoridades de Norcasia, Caldas, emitieron una alerta naranja ante la posibilidad del desabastecimiento de agua en el municipio.

Según el consejo municipal de gestión del riesgo de Norcasia, el caudal de los ríos que alimentan las bocatomas que abastecen al municipio se redujeron en un 50 por ciento debido a las altas temperaturas que se registran desde hace varios días.



El municipio del oriente caldense, caracterizado por su clima tropical, ha enfrentado temperaturas que alcanzan los 38 grados centígrados, cuando, normalmente, no supera los 26 grados.



“Habrá cierres programados para manejar un tipo de racionamiento. Esto no quiere decir que se quedó seco, pero es la forma de cuidar el agua que tenemos y evitar el desperdicio”, indicó Hernando Rojas, comandante de Bomberos del municipio.



El funcionario comentó, además, que se prohibió el lavado de andenes, fachadas y vehículos en el municipio. “Esta es la forma de hacerle frente a este tiempo seco y la alerta se mantendrá hasta que veamos que las lluvias son concurrentes y el caudal de los ríos es suficiente para abastecernos con normalidad”, añadió.



De acuerdo con el funcionario, junto con Aguas de la Miel S.A., empresa de acueducto del municipio, los cierres programados se están desarrollando en horas de la tarde, de manera que en la mañana y en la noche se puedan abastecer los tanques de reserva.



“La parte alta de la zona urbana quedará sin agua, pero la parte baja sentirá menos el racionamiento. Es importante informar que con Aguas de la Miel se llegó al acuerdo de garantizar que haya agua, aunque sea en bajos niveles”, apuntó.



En este y varios municipios de Caldas también hay alerta por los incendios de capa vegetal que se han producido en las últimas horas como producto de las quemas que no son bien monitoreadas.



Al respecto, el Jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas, Félix Ricardo Giraldo, manifestó que según el Ideam hay riesgo en el 80 por ciento de los municipios de la ocurrencia de incendios forestales.



“Ya hay tres que tienen prohibición de quemas controladas y varios que ya lo están evaluando. Es importante recordar la precaución, pues evitar incendios en las zonas boscosas depende, en gran medida, de nuestro comportamiento”, apuntó Giraldo.



Hasta el momento, las temperaturas más altas se han registrado en el municipio portuario de La Dorada, donde han alcanzado los 48 grados centígrados.



En Quindío, el fuerte verano también sacude a Circasia y Filandia, donde habrá racionamiento de agua en las noches debido a la disminución del caudal de los ríos.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO -MANIZALES