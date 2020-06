Desaparecieron tres hermanos que viajaron de Villavicencio a Arauca

Los hermanos Fanny, Robert Leonardo y William Cárdenas, de 53, 52 y 57 años, se encuentran desaparecidos desde hace ocho días cuando se movilizaban entre Hato Corozal (Casanare) y Arauquita (Arauca).

Andrés Cárdenas, hijo de Fanny, contó que su señora madre, de profesión abogada, viajó con sus tíos, quienes son ornamentadores, desde el pasado lunes 25 de mayo de Villavicencio (Meta) a Yopal (Casanare) y un día después se dirigieron hacia el norte de Casanare.



"Ellos se comunicaron conmigo al mediodía del martes desde Hato Corozal e informaron que se dirigían a Arauquita. Desde ese momento la familia no ha tenido razón de ellos y los celulares no tienen señal", dijo el hijo de la mujer desaparecida.



(Le recomendamos leer: ¿Cómo van las ciudades capitales en camas de UCI?)



Fanny viajó con el propósito de hacer una asesoría jurídica, acompañada de sus hermanos, en una camioneta Nissan Xtrail Blanca, de placas DZX, 588 modelo 2018, la cual tampoco ha podido ser ubicada. La familia Cárdenas puso el caso en conocimiento de las autoridades.



A su vez, el pasado viernes, Alexandra Martínez, de 24 años, se presentó sola en la estación de policía de Arauquita, luego de 34 días de haber desaparecido junto a su amiga Marcela Romero, de 25 años, y José Fernando Gómez Daza, de 35 años, quienes siguen desaparecidos desde el día que se encontraban en Paz de Ariporo (Casanare) repartiendo mercados.



(Le recomendamos nuestro top 10 de las 'colombianadas' más ocurrentes de la cuarentena)



El Gaula en Casanare informó que Alexandra narró que el pasado viernes regresó desde Venezuela hacia Colombia, tomó un taxi hasta el municipio araucano y se presentó ante las autoridades, quienes de inmediato la atendieron para determinar su estado de salud. La Defensoría del Pueblo se hizo presente para apoyar a la joven.



Posteriormente, se reencontró con sus familiares que la condujeron a una finca en Casanare, mientras que aún no se sabe la suerte de las otras dos personas con las que despareció el pasado 25 de abril.

NELSON ARDILA

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO