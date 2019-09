Gobernador del Quindío, a tres días de arresto por desacato

El gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, tendrá que pagar tres días de arresto, según un juez de Armenia, luego de que no cumpliera con la orden de brindar un albergue provisional a unas 40 familias de la comunidad Yanacona, que invadieron un predio del barrio Las Colinas, al sur de la ciudad. En el caso también estuvo vinculado el alcalde, Óscar Castellanos, sin embargo, la medida fue revocada.

Osorio deberá pasar tres días en el comando de Policía Quindío, según lo dispuso el juez. “A nadie se le puede cargar en la conciencia la culpa que no tiene ni quitársela si sí la tiene, además que es una cosa que pasó en la época del terremoto donde comienza la invasión y a mí me toca responder por ser el gobernador actual. La gobernación no tiene los recursos para disponer de lo que manda el juez y en principio de derecho nadie está obligado a lo imposible”, dijo el mandatario.



Según Osorio, construir el albergue temporal con la norma técnica cuesta $400 millones pero además, afirmó que no hay terrenos disponibles para ubicar la estructura. “Y, además, las familias no quieren salir del lugar (Las Colinas) entonces se vuelve un círculo vicioso, no puedo hacer nada”.



Esta decisión, de segunda instancia, se da luego de que el juez concluyó que no se cumplió lo ordenado hace un año.



Este proceso fue iniciado a través de una acción de tutela por la Personería de Armenia. “El Tribunal manifestó que se cumplió más de un año sin que la Alcaldía y la Gobernación hubieran reubicado a esta población perteneciente a los Yanacona. El municipio presentó (el pasado 13 de mayo) un cronograma de actividades ante el juez mediante el cual se disponía a acatar el fallo, y ese cronograma fue tenido en cuenta para revocar la decisión de arresto contra del alcalde”, explicó la personera (e), Laura Cristina Osorio.



Cabe recordar que la semana pasada se conoció que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia sancionó por desacato al alcalde y al gobernador pues consideró que estos incumplieron el fallo de tutela. “El gobernador solo respondió en el momento en el que se inició el incidente y por su parte el alcalde nunca dispuso del lote para la reubicación y ofreció subsidio de arrendamiento cuando eso no lo ordenaba el fallo”, dice la sentencia.



El proceso se inició hace un año cuando Castellanos aún no había sido designado como alcalde. En su defensa, los abogados señalaron que Castellanos “se dispuso a la búsqueda de terrenos aptos y que fueran propiedad del Municipio para la construcción del albergue temporal, pero no fue posible encontrar el sitio idóneo para la construcción para un promedio de 300 personas”.



Mientras que el alcalde dijo que “estamos muy satisfechos de que la justicia reconozca el esfuerzo que estamos haciendo para atender, según las capacidades del Municipio, los requerimientos para atender la problemática de las personas afectadas y buscaremos soluciones integrales con el gobierno departamental y organismos del orden nacional”.



El secretario de representación judicial de la Gobernación, Jamer Giraldo, contó que “no se estudiaron los defectos de la decisión emitida teniendo en cuenta que no se vincularon las entidades directamente responsables de darle solución al problema como el Departamento para la Prosperidad Social, el Fondo Nacional de Vivienda y otras”.



Finalmente, el gobernador aseguró que con este tipo decisiones “esto se va a volver un deporte o un cartel de invasiones y no hay los recursos para esto. No se deben estimular estas invasiones”.

​

LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO ARMENIA