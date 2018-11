‘Trenzatón’, campaña contra violencia hacia las mujeres, en el Cesar

‘Trenzatón’ es la nueva campaña contra la violencia de género en el Cesar, que lidera el Gobierno Departamental, a través de la Oficina de Política Socia, con la cual se pretende sensibilizar a la comunidad sobre el buen trato a la mujer y aumentar las acciones que contribuyan al desarrollo y a la construcción de paz de la sociedad.

“Queremos tejer la trenza más grande del mundo, a través de nuestro slogan #Al Compás de Tus Derechos y Los Míos Trenzadas somos Más. Por ello hemos establecido trenzas en varios colores: Blancas, por la construcción de paz; moradas por la reivindicación de los derechos de las mujeres; y naranjas por la resistencia. Hay que erradicar el fenómeno de violencia contra las mujeres y las niñas, que tristemente crece día a día, sin obtener respuestas resultados en el marco de la normatividad y la justicia”, destacó el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita.



De acuerdo con un informe del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, (Pnud), el Cesar tiene el porcentaje más alto de mujeres maltratadas físicamente. En el 2014 se presentaron 1.292 casos, de los cuales el 92 por ciento fue contra mujeres; de estos, 743 ocurrieron en Valledupar; 169, en Aguachica; 74, en Codazzi; y 29, en Chiriguaná.



También destaca el informe que el 70 por ciento de las mujeres son controladas, de alguna manera, por su compañero; el 32 sufre de algún tipo de violencia física, de las cuales un 7,5 por ciento de ellas asegura haber sido violada, mientras que un 3 ha sido abusada sexualmente por personas diferentes a su compañero.



El flagelo sigue creciendo, así lo reflejan los 1.061 casos de violencia de pareja y 13 feminicidios ocurridos durante el 2016; 1.068 en el 2017; y en lo que va del año, 58 mujeres han sido agredidas por su pareja o ex y se han registrado 15 feminicidios ocurridos en Codazzi, Valledupar, Aguachica, San Alberto, Gamarra y Curumaní, los cuales están en proceso de tipificación por las autoridades.



“Somos conscientes que para erradicar esta problemática se requiere de mayores recursos y cambios educativos, por ello para conocer la realidad que rodea a este fenómeno y diseñar políticas públicas de prevención, mujer y género. El Gobierno Departamental suscribió, recientemente, un convenio interadministrativo con la Universidad Popular del Cesar, a fin de actualizar, editar y socializar estos avances en un tiempo inferior a cinco meses" recalcó el mandatario.



Según el censo del Dane 2005, la proyección 2018 en el Cesar es de 1.065.673 habitantes, de ese segmento, 533.560 son mujeres, correspondiente al 50,07 por ciento.



Los factores de discriminación, desigualdad, subordinación y violencia, tienen incidencia en el ámbito social, económico y político. En lo social, la mujer presenta altas tasas de mortalidad materna y perinatal, especialmente en Valledupar y Aguachica.



El grado de mortalidad por desnutrición es de 51,8 por ciento, por encima de la media nacional que es del 48. Las cifras de adolescentes en estado de embarazo también son altas. El mayor número de casos de nacimientos de madre entre los 10 y 14 años durante el 2017, se presentaron en Valledupar con 67; Aguachica, 14; Agustín Codazzi, 14; y Curumaní, 8; para un total de 177 embarazos.

Garantías a derechos

“Nuestro interés es frenar las tasas de violencia contra la mujer, garantizarle una vida libre de violencia a través de acciones sostenibles con procesos participativos de diálogos, por eso cada año llamamos la atención mediante este tipo de campañas. En una oportunidad firmamos en Valledupar ‘Él pacto por los derechos de la mujer a una vida libre de violencia’ con excelentes resultados ya que recogimos más de 30.000 firmas de hombres que se comprometieron a no violentar a sus mujeres", dijo la primera dama de la Gobernación del Cesar, Edna María Vigna.



Frente a este panorama también se ha reforzado una red que sirve de soporte a las entidades y organismos integrantes de este compromiso, proporcionando materiales de información sobre servicios de atención a mujeres que sufren situación de maltrato y se han difundido los diferentes recursos para las víctimas de violencia de género en el Cesar.



Así mismo, se vienen apoyando iniciativas que desde el tejido asociativo cultural académico o político puedan desarrollarse en relación a la erradicación de la violencia contra las mujeres.



“Buscamos reforzar la prevención para que este tipo de violencia no se produzca, hemos logrado algunos cambios pero falta mucho más. Recientemente, realizamos el foro Resistencia, Reivindicación de Derechos y Construcción de Paz, donde empoderamos a las mujeres con un mensaje contundente. No podemos cansarnos de luchar por la defensa de nuestros derechos y los ejerzan como personas fuertes, libres e independientes”, puntualizó, la asesora de la oficina de la Mujer, Laura Toro.

LUDYS OVALLE J.

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR