Aguacero que inundó varios sectores de Dosquebradas afectó 30 barrios

Mientras los habitantes de Dosquebradas esperan que no llueva como ayer en la tarde, la Alcaldía acaba de dar un balance consolidado de la emergencia provocada por un fuerte aguacero, que no dejó lesionados de gravedad ni personas fallecidas.

De acuerdo con la administración municipal, "por lo menos 30 barrios, sin contar las vías y los sectores rurales resultaron afectados por el fuerte aguacero que azotó durante varias horas la zona urbana y rural". En esas zonas hubo inundaciones.



Las lluvias provocaron el aumento del caudal de varias quebradas, que se represaron y se desbordaron. Las aguas de las quebradas Frailes y La Víbora arrastraron palos, material vegetal y basuras. Habitantes de las cuencas altas denunciaron que en la parte alta de estas hay deforestación.



Los sectores rurales y urbanos afectados en Dosquebradas son los siguientes: Valher, Santa Mónica, Comuneros, Colinas, El Japón, Frailes, La Aurora Baja, Okarina, La Playita, Maracay, San Judas, Portal de La Pradera, Quintas de Aragón, Granate, El Limonar, Campestres B y C, Reservas de La Pradera, Reservas de Milán, Los Naranjos, Los Reyes, Playa Rica, Santa Teresita, Camilo Mejía Duque, Álvaro Patiño, El Edén.



Además, la vía La Divisa y las veredas Gaitán, Filo Bonito, La Cima, La Estufita, Alto del Toro, Santana, y los acueductos de Barrios Unidos y Frailes.



También resultaron afectados el Lago La Pradera, el supermercado Mercamás, Maderas El Baudó y el Hospital Santa Mónica



El secretario de Gobierno con funciones de Alcalde, Alfredo Castañeda Rodas, afirmó que el municipio está en alerta roja por el incremento de la temporada invernal. "En Dosquebradas nos declaramos en alerta permanente, para atender integralmente a las familias y personas afectadas, hemos recorrido todo el municipio evaluando y atendiendo a los damnificados”.



Sin embargo, la alcaldía no tiene aún un censo de damnificados, algunos de los cuales permanecen en casetas de las juntas de acción comunal y en casas de familiares y allegados.



Castañeda agregó que al finalizar la tarde de este domingo se tiene previsto realizar un nuevo consejo municipal de la gestión del riesgo para consolidar la información sobre las afectaciones.



Por su parte, el secretario administrativo y director encargado de la Diger, Hárold Albeiro Gil, afirmó que “toda la Administración Municipal ha cerrado filas para atender las familias afectadas y hemos recibido el apoyo y estamos trabajando articuladamente con los organismos de socorro del área metropolitana, además de la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pereira para superar la emergencia”.



Gil dijo que aunque no se registraron pérdidas de vidas humanas, ni heridos graves, sí hubo cuantiosas pérdidas materiales en hogares, establecimientos comerciales y la afectación de varías vías urbanas y rurales.



Este domingo, funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección de Gestión del Riesgo - Diger, Serviciudad y el Cuerpo Oficial de Bomberos adelantaron la limpieza y recuperación de los tramos viales en la Avenida Simón Bolívar y otros sectores afectados. En el sector de Comuneros se están retirando los escombros a causa de los derrumbes presentados en la zona urbana y rural, y también se están estabilizando los acueductos comunitarios.