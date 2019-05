Así fue el corto recorrido futbolístico de Leidy Asprilla en Colombia 

La incansable búsqueda que emprendieron desde hace cuatro días los familiares y amigos de la joven futbolista Leidy Jhoanna Asprilla Solís, quien había sido reportada como desaparecida el pasado domingo, concluyó de forma trágica este miércoles.



En la tarde de ayer la Fiscalía confirmó que el cuerpo hallado en medio de un cañaduzal ubicado en la vía entre los municipios de El Cerrito y Rozo corresponde al de la deportista que jugaba desde hace dos años en Orsomarso Sportivo Club y que había hecho parte de las filas de la Selección Colombia femenina.

Además de ser una magnífica delantera, la joven de 22 años de edad era ampliamente recordada por haber anotado un gol contra la Selección Brasil en el Suramericano Sub 17 del 2013, realizado en Paraguay.



Brigite Montoya, una de sus amigas y compañera de partidos, dijo que tras la muerte de la futbolista “solo quedan los recuerdos de los momentos vividos” y añadió que lo que siempre las unió fue el “amor por la redonda”.



La carrera de Asprilla comenzó cuando era una adolescente en el Club Deportivo Generaciones Palmiranas y posteriormente fue convocada a la Selección Colombia en el 2013.

Leidy Asprilla protagonizó el golazo de la Fecha 6. Tiro libre de pica barra a favor de @OrsomarsoSC 😎#FútbolEsMujer pic.twitter.com/5gHmrDTIpx — DIMAYOR (@Dimayor) 22 de marzo de 2018

Sus sueños se vieron truncados en el 2016 cuando sufrió una lesión en una de sus rodillas mientras jugaba en un torneo internacional contra un equipo boliviano, en Uruguay. La joven tuvo que radicarse en Cali durante varios meses mientras se recuperaba de la molestia física que la dejó sin equipo de fútbol y la sacó por un largo tiempo de las canchas.



En aquel momento, la deportista declaró a varios medios que “después de la lesión tuve un problema y me sacaron, nunca me dijeron el porqué no continuaba en el equipo”. No obstante, tras su recuperación, Asprilla pudo vincularse al Orsomarso y arrancar de nuevo su carrera deportiva.

Este miércoles, el club deportivo lamentó la muerte de la joven y ofreció las sentidas condolencias a su familia.



De acuerdo con el relato de Diego Marino Asprilla y Ángela Solís, padres de la joven, en la mañana del 19 de mayo Leidy arrancó en su motocicleta hacia el corregimiento de Palmaseca, en Palmira, en donde entrenaría con su equipo. No obstante, dos horas después una compañera del equipo se comunicó con la familia para advertir que no había llegado.



Los familiares también señalaron que la joven había asistido a una fiesta y que presuntamente había ingerido licor en la noche anterior.



Según las autoridades, el cuerpo de la joven fue encontrado cerca en una zanja y tenía puesto un casco, un morral azul y una gorra con el logotipo del equipo Orsomanso. También hallaron el vehículo blanco en buenas condiciones.



Aunque según reportes de la Fiscalía y la Policía Judicial todo indica que la futbolista habría fallecido tras sufrir un grave accidente tránsito, para el integrante de la red de búsqueda que avisó del hallazgo de la joven, hay muchas dudas sobre la causa de la muerte porque el vehículo en el cual ella se habría accidentado “estaba en perfecto estado”.

El hombre contó que además de los peligros por la inseguridad, por esta vía pasan vehículos de carga que hacen que los riesgos de transitar por allí sean mayores.



“La moto tenía los retrovisores puestos. Algo más que un accidente de tránsito sí pudo haber pasado, pero habrá que esperar a ver qué dicen las autoridades para determinar las causas de la muerte de ella”, indicó el hombre.



Tras conocer la noticia del hallazgo del cuerpo, familiares y amigos de la joven manifestaron sentirse desconsolados porque según ellos, “nunca perdimos la esperanza de encontrarla con vida”

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lamentó por su parte el fallecimiento de la joven y envió “un mensaje de fortaleza y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeras de equipo en estos difíciles momentos”.



Se espera que esta semana la sede del Instituto Colombiano de Medicina Legal en Palmira, Valle, emita un dictamen sobre la causa del deceso de la futbolista, cuya muerte generó gran conmoción en esta zona del departamento del Valle.



CALI.