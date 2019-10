Tratamiento láser para adelgazar sin dolor

El avance de la tecnología ha permitido que los equipos usados para la medicina estética cada día sean más revolucionarios y efectivos.

La nueva tendencia es la que no requiere que los pacientes pasen por el quirófano; por el contrario, es rápida, efectiva y no necesita incapacidad médica.



Incluso, muchos pacientes acuden a los centros de medicina estética antes, durante o después de su jornada laboral, porque estas prácticas no les impiden continuar con su día.

Aunque inicialmente el láser solo se usaba para la depilación definitiva del vello corporal, ahora también se usa para eliminar la grasa localizada que no se logra ni con meses de arduo entrenamiento y una estricta alimentación saludable.



Esto es posible en un par de sesiones con la técnica del lipoláser, que utilizan tanto mujeres como hombres que quieren lucir más delgados.

El doctor Juan Guillermo Cadena es médico especialista en medicina estética y medicina alternativa y farmacología vegetal, y es el fundador del Centro Integral de Medicina Estética de Bucaramanga, CIME. Él realiza diariamente esta práctica en los pacientes que llegan buscando una alternativa para reducir medidas sin necesidad de una cirugía plástica.



“Es un tratamiento no invasivo, dado que se aplican unos pads (páneles) en el cuerpo -9 o 12- y se basa en una energía diodo fría, de una manera muy segura y sin dolor a una longitud de onda y potencia muy precisas que estimulan la liberación de los excesos de grasas sin destruir y alterar ninguna estructura importante, solo actuando en el tejido adiposo”, dice el médico.

El tejido adiposo es el que conocemos como tejido graso, está conformado por células que se denominan adipocitos, y es allí donde actúa directamente el láser para que reduzcan su volumen y de esta manera se elimine la grasa acumulada.



“Esa energía láser que no produce dolor y es segura, actúa directamente sobre el adipocito para que libere todo lo que tiene por dentro que es: agua, grasa y glicerol. Esto lo libera hacia un espacio que es el intersticial para que posteriormente sea metabolizado naturalmente por el cuerpo. Lo que hace es que al final va a reducir considerablemente el tamaño del adipocito y se traduce en reducción de medidas”, explica el médico Cadena.

Los 'pads' que varían entre 9 y 12, se ubican en las zonas donde hay mayor concentración de grasa y flacidez, por lo general el abdomen y los brazos. Foto: Pixbay

Para que la reducción sea más efectiva, los especialistas recomiendan que el equipo se utilice dos o tres veces máximo por semana y con una intensidad de 15 minutos por área.



“Por sesión la reducción es de 0,5 a 1,5 centímetros, depende del tiempo de disposición del aparato, yo recomiendo que sean 15 minutos por área. Las más comunes son donde hay más flacidez, generalmente son, brazos, muslos, abdomen, espalda y flancos”, indica el médico. Una vez acaba la sesión, al paciente se le debe realizar un masaje de drenaje linfático, que consiste en un movimiento especifico de las manos del profesional, que le ayuda a drenar la zona tratada por medio linfático y esto también ayuda para que el paciente orine posteriormente esa grasa.

El especialista recomienda que este tipo de tratamiento se los efectúen mayores de edad.



Pese a que los resultados son inmediatos y no dependen de una estricta alimentación, es recomendable comer saludable para poder mantenerlos, igualmente, realizar tres veces por semana ejercicio cardiovasculares y de tonificación para que perduren los resultados.

El valor varía dependiendo de la necesitad de cada paciente. Por lo general estos tratamientos van acompañados de otro tipo de técnicas como corrientes rusas, que sirven para tonificar y evitar la flacidez de la piel, pero se pueden encontrar en el mercado desde los 500 mil pesos.





MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga